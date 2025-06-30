Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Після завершення «Контракту 18-24» надаватиметься відстрочка на рік — у Раді зареєстрували законопроект

19:38, 30 червня 2025
Добровольці, які відслужили за «Контрактом 18-24», гарантовано отримають відстрочку на рік — законопроект.
Після завершення «Контракту 18-24» надаватиметься відстрочка на рік — у Раді зареєстрували законопроект
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18–24».

30 червня Кабінет Міністрів України зареєстрував документ у Верховній Раді.

Як повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, проект Закону 13440 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян».

Законопроект спрямований на встановлення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним та резервістами, які під час дії воєнного стану у віці від 18 до 25 років, маючи право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, встановлену статтею 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік та звільнені з військової служби по його закінченню.

Проектом Закону пропонується доповнити статтю 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою частиною, якою встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені з військової служби за підставами, визначеними підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України мобілізація відстрочка військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація

Мінфін вважає, що середній курс у 2026 році буде складати 44,7 грн за долар.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду