Після завершення «Контракту 18-24» надаватиметься відстрочка на рік — у Раді зареєстрували законопроект

Добровольці, які відслужили за «Контрактом 18-24», гарантовано отримають відстрочку на рік — законопроект.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18–24».

30 червня Кабінет Міністрів України зареєстрував документ у Верховній Раді.

Як повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, проект Закону 13440 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян».

Законопроект спрямований на встановлення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним та резервістами, які під час дії воєнного стану у віці від 18 до 25 років, маючи право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, встановлену статтею 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік та звільнені з військової служби по його закінченню.

Проектом Закону пропонується доповнити статтю 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою частиною, якою встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені з військової служби за підставами, визначеними підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».

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