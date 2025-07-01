Прожитковий мінімум для суддів залишиться «замороженим» – Кабмін схвалив бюджетну декларацію

Уряд постановою №774 схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Як свідчить документ, для судової гілки влади приводи для оптимізму у частині збільшення фінансування відсутні.
Так, як випливає з додатків до декларації, рівень фінансування місцевих та апеляційних судів у 2026-2028 роках планується залишити у такому ж об’ємі, як і в 2025 році. А саме, 18,5 млрд грн за загальним фондом до 2028 року і загалом – 22,1 млрд грн.
При цьому питома вага вирішених справ до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд до судів у 2026 році повинна складати 103,4%.
Не планується збільшувати у 2026 році за загальним фондом і фінансування Верховному Суду, ВАКС, КСУ та Вищій раді правосуддя.
Також уряд пропонує залишити на рівні 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів. Тобто, на тому ж рівні, на якому його «заморозили» в 2021 році.
Отже, «звичайний» прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році Мінфін пропонує дещо – на 260 грн – збільшити:
Мінімальну зарплату уряд пропонує наступну:
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
«Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року» – підкреслює уряд в документі.
«Слід зазначити, що на шляху європейської інтеграції Україні висунуто ряд вимог, серед яких продовження реформи державного управління в Україні. Так, у 2026—2028 роках продовжуватиметься здійснення оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, запровадженої у 2024 році.
Для забезпечення продовження реформи державного управління ключові заходи буде зосереджено на продовженні роботи з впровадження комплексної реформи оплати праці, збалансуванні організаційної структури та оптимізації чисельності працівників органів виконавчої влади.
Верховна Рада та Уряд будуть спрямовувати зусилля на «відв’язку» розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для працівників державних органів» – йдеться у документі.
Водночас Кабмін згадує, що на шляху європейської інтеграції Україні висунуто ряд вимог, з-поміж яких продовження судової реформи в Україні.
«Перед українською судовою системою постають серйозні внутрішні виклики, зокрема необхідність відновлення довіри суспільства до судової системи» – підкреслив Кабмін.
Отже, як визначено у Бюджетній декларації, у 2026—2028 роках фінансові ресурси держави буде спрямовано на продовження реформи сектору правосуддя відповідно до актів права ЄС і кращих міжнародних практик, а саме на:
Автор: Наталя Мамченко
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