У ТЦК нагадали, які є пільги на оплату комуналки для родин ветеранів
Київський обласний ТЦК нагадав, що родини українських ветеранів мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг.
На які пільги члени сім'ї можуть розраховувати:
- на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);
- на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;
- на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі, на придбання твердого палива і скрапленого газу — один раз на рік у грошовій готівковій формі.
Із січня 2023 р. пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.
Хто з членів сім'ї може подати заяву?
- чоловік;
- дружина;
- непрацездатні батьки;
- законний представник дитини (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.
Куди звертатися.
Заяви з необхідними документами приймаються:
- органами Пенсійного фонду України;
- уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
- посадовими особами центру надання адміністративних послуг.
Як можна подати заяву та документи:
- особисто;
- поштою;
- в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія.
Перелік документів для отримання пільги
Члену сім'ї для отримання пільги необхідно подати наступні документи:
- заяву;
- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Розмір пільги
Розмір пільги залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.
Коли призначають і надають пільги
- на оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону — щомісяця
- на придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення 1 раз на рік.
