У ТЦК нагадали, які є пільги на оплату комуналки для родин ветеранів

Київський обласний ТЦК нагадав, що родини українських ветеранів мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг.

На які пільги члени сім'ї можуть розраховувати:

- на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);

- на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;

- на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі, на придбання твердого палива і скрапленого газу — один раз на рік у грошовій готівковій формі.

Із січня 2023 р. пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

Хто з членів сім'ї може подати заяву?

- чоловік;

- дружина;

- непрацездатні батьки;

- законний представник дитини (до 18 років);

- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.

Куди звертатися.

Заяви з необхідними документами приймаються:

- органами Пенсійного фонду України;

- уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;

- посадовими особами центру надання адміністративних послуг.

Як можна подати заяву та документи:

- особисто;

- поштою;

- в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія.

Перелік документів для отримання пільги

Члену сім'ї для отримання пільги необхідно подати наступні документи:

- заяву;

- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Розмір пільги

Розмір пільги залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.

Коли призначають і надають пільги

- на оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону — щомісяця

- на придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення 1 раз на рік.

