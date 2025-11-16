  1. В Украине

В ТЦК напомнили, какие существуют льготы на оплату коммунальных услуг для семей ветеранов

07:54, 16 ноября 2025
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме.
Киевский областной ТЦК напомнил, что семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

На какие льготы члены семьи могут рассчитывать:

  • на услуги по управлению многоквартирным домом (квартирная плата);
  • на коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению, управлению бытовыми отходами;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — один раз в год в денежной наличной форме.

С января 2023 г. льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.

Кто из членов семьи может подать заявление?

  • муж;
  • жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • законный представитель ребенка (до 18 лет);
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы.

Куда обращаться

Заявления с необходимыми документами принимаются:

  • органами Пенсионного фонда Украины;
  • уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или военной администрации;
  • должностными лицами центра предоставления административных услуг.

Как можно подать заявление и документы:

  • лично;
  • по почте;
  • в электронной форме через официальный веб-сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, портал «Дія».

Перечень документов для получения льготы

Члену семьи для получения льготы необходимо подать следующие документы:

  • заявление;
  • выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Размер льготы

Размер льготы зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, которые имеют право на льготы.

Когда назначают и предоставляют льготы

  • на оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона — ежемесячно;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения, один раз в год.

