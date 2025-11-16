В ТЦК напомнили, какие существуют льготы на оплату коммунальных услуг для семей ветеранов

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме.

Киевский областной ТЦК напомнил, что семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

На какие льготы члены семьи могут рассчитывать:

на услуги по управлению многоквартирным домом (квартирная плата);

на коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению, управлению бытовыми отходами;

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — один раз в год в денежной наличной форме.

С января 2023 г. льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.

Кто из членов семьи может подать заявление?

муж;

жена;

нетрудоспособные родители;

законный представитель ребенка (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы.

Куда обращаться

Заявления с необходимыми документами принимаются:

органами Пенсионного фонда Украины;

уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или военной администрации;

должностными лицами центра предоставления административных услуг.

Как можно подать заявление и документы:

лично;

по почте;

в электронной форме через официальный веб-сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, портал «Дія».

Перечень документов для получения льготы

Члену семьи для получения льготы необходимо подать следующие документы:

заявление;

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Размер льготы

Размер льготы зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, которые имеют право на льготы.

Когда назначают и предоставляют льготы

на оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона — ежемесячно;

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения, один раз в год.

