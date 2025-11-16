В ТЦК напомнили, какие существуют льготы на оплату коммунальных услуг для семей ветеранов
Киевский областной ТЦК напомнил, что семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
На какие льготы члены семьи могут рассчитывать:
- на услуги по управлению многоквартирным домом (квартирная плата);
- на коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению, управлению бытовыми отходами;
- на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — один раз в год в денежной наличной форме.
С января 2023 г. льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.
Кто из членов семьи может подать заявление?
- муж;
- жена;
- нетрудоспособные родители;
- законный представитель ребенка (до 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы.
Куда обращаться
Заявления с необходимыми документами принимаются:
- органами Пенсионного фонда Украины;
- уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или военной администрации;
- должностными лицами центра предоставления административных услуг.
Как можно подать заявление и документы:
- лично;
- по почте;
- в электронной форме через официальный веб-сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, портал «Дія».
Перечень документов для получения льготы
Члену семьи для получения льготы необходимо подать следующие документы:
- заявление;
- выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Размер льготы
Размер льготы зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, которые имеют право на льготы.
Когда назначают и предоставляют льготы
- на оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона — ежемесячно;
- на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения, один раз в год.
