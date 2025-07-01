Прожиточный минимум для судей останется «замороженным» – Кабмин одобрил бюджетную декларацию

Правительство постановлением №774 одобрило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Как следует из документа, для судебной ветви власти поводы для оптимизма в части увеличения финансирования отсутствуют.
Так, как следует из приложений к декларации, уровень финансирования местных и апелляционных судов в 2026-2028 годах планируется оставить в том же объеме, что и в 2025 году. А именно, 18,5 млрд грн по общему фонду до 2028 года и в целом – 22,1 млрд грн.
При этом удельный вес решенных дел к общему количеству дел, поступивших на рассмотрение в суды в 2026 году, должен составлять 103,4%.
Не планируется увеличивать в 2026 году по общему фонду и финансирование Верховного Суда, ВАКС, КСУ и Высшего совета правосудия.
Также правительство предлагает оставить на уровне 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов судей. То есть, на том же уровне, на котором его «заморозили» в 2021 году.
Итак, «обычный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году Минфин предлагает несколько – на 260 грн – увеличить:
Минимальную зарплату правительство предлагает следующую:
Должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:
«Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года», – подчеркивает правительство в документе.
«Следует отметить, что на пути европейской интеграции Украине выдвинут ряд требований, среди которых продолжение реформы государственного управления в Украине. Так, в 2026—2028 годах будет продолжаться осуществление оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, введенной в 2024 году.
Для обеспечения продолжения реформы государственного управления ключевые мероприятия будут сосредоточены на продолжении работы по внедрению комплексной реформы оплаты труда, сбалансировании организационной структуры и оптимизации численности работников органов исполнительной власти.
Верховная Рада и Правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов», – говорится в документе.
В то же время Кабмин упоминает, что на пути европейской интеграции Украине выдвинут ряд требований, среди которых продолжение судебной реформы в Украине.
«Перед украинской судебной системой стоят серьезные внутренние вызовы, в частности необходимость восстановления доверия общества к судебной системе», – подчеркнул Кабмин.
Итак, как определено в Бюджетной декларации, в 2026—2028 годах финансовые ресурсы государства будут направлены на продолжение реформы сектора правосудия в соответствии с актами права ЕС и лучшими международными практиками, а именно на:
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.