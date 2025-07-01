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Прожиточный минимум для судей останется «замороженным» – Кабмин одобрил бюджетную декларацию

07:55, 1 июля 2025
Для расчета окладов судей останется все тот же «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн, а финансирование судов увеличивать не планируют – бюджетная декларация на 2026-2028 годы.
Прожиточный минимум для судей останется «замороженным» – Кабмин одобрил бюджетную декларацию
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Правительство постановлением №774 одобрило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Как следует из документа, для судебной ветви власти поводы для оптимизма в части увеличения финансирования отсутствуют.

Так, как следует из приложений к декларации, уровень финансирования местных и апелляционных судов в 2026-2028 годах планируется оставить в том же объеме, что и в 2025 году. А именно, 18,5 млрд грн по общему фонду до 2028 года и в целом – 22,1 млрд грн.

При этом удельный вес решенных дел к общему количеству дел, поступивших на рассмотрение в суды в 2026 году, должен составлять 103,4%.

Не планируется увеличивать в 2026 году по общему фонду и финансирование Верховного Суда, ВАКС, КСУ и Высшего совета правосудия.

Также правительство предлагает оставить на уровне 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов судей. То есть, на том же уровне, на котором его «заморозили» в 2021 году.

Итак, «обычный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году Минфин предлагает несколько – на 260 грн – увеличить:

  • в 2026 году – 3288 грн
  • в 2027 году – 3482 грн
  • в 2028 году – 3667 грн

Минимальную зарплату правительство предлагает следующую:

  • с 1 января 2026 года – в размере 8 688 грн;
  • с 1 января 2027 года – 9374 грн;
  • с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

Должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

  • с 1 января 2026 г. в размере 3 470 гривен;
  • с 1 января 2027 г. в размере 3 744 гривны;
  • с 1 января 2028 г. в размере 4 018 гривен.

«Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года», – подчеркивает правительство в документе.

«Следует отметить, что на пути европейской интеграции Украине выдвинут ряд требований, среди которых продолжение реформы государственного управления в Украине. Так, в 2026—2028 годах будет продолжаться осуществление оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, введенной в 2024 году.

Для обеспечения продолжения реформы государственного управления ключевые мероприятия будут сосредоточены на продолжении работы по внедрению комплексной реформы оплаты труда, сбалансировании организационной структуры и оптимизации численности работников органов исполнительной власти.

Верховная Рада и Правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов», – говорится в документе.

В то же время Кабмин упоминает, что на пути европейской интеграции Украине выдвинут ряд требований, среди которых продолжение судебной реформы в Украине.

«Перед украинской судебной системой стоят серьезные внутренние вызовы, в частности необходимость восстановления доверия общества к судебной системе», – подчеркнул Кабмин.

Итак, как определено в Бюджетной декларации, в 2026—2028 годах финансовые ресурсы государства будут направлены на продолжение реформы сектора правосудия в соответствии с актами права ЕС и лучшими международными практиками, а именно на:

  • оптимизацию сети местных общих судов с учетом административно-территориального устройства, нагрузки на суды, оптимального количества судей в судах;
  • усиление институциональной способности органов судейского самоуправления и других органов системы правосудия, в частности путем разграничения их полномочий, реорганизации (при необходимости) на основе проведенного аудита;
  • повышение прозрачности и качества процессов отбора кандидатов на должности в органы судебной власти;
  • создание и функционирование Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда;
  • укомплектование состава судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, апелляционных и местных судов на основе усовершенствованных механизмов отбора судей;
  • обеспечение предсказуемости, устойчивости и открытости дисциплинарной практики в отношении судей;
  • улучшение механизма доступа граждан и их непосредственное участие в осуществлении правосудия, в частности путем внедрения института суда присяжных;
  • внедрение судебных ИТ-систем, в частности путем использования возможностей Единой судебной информационно-коммуникационной системы, которая будет основываться на выводах и рекомендациях, полученных по результатам технического и функционального аудита.

Автор: Наталя Мамченко

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