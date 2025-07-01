Оформление доверенности за границей — что нужно знать

Если человек, находясь за границей, хочет оформить нотариально заверенную доверенность для использования в Украине, он может сделать это несколькими способами.

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Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос оформления доверенности за границей.

Доверенность — это письменный документ, выдаваемый одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки представителем может быть выдана лицом, которого представляют (доверителем), непосредственно третьему лицу.

Этот документ позволяет доверенному лицу действовать от имени доверителя: представлять интересы, заключать сделки, подписывать договоры, заявления и другое. Как правило, сделки с недвижимостью, транспортными средствами, корпоративными правами и т.п. могут осуществляться только на основании нотариально заверенной доверенности.

Если человек, находясь за границей, хочет оформить нотариально заверенную доверенность для использования в Украине, он может сделать это несколькими способами:

заверить доверенность в консульстве;

заверить доверенность у нотариуса страны пребывания.

Заверение в консульстве

Главным преимуществом именно этого способа оформления доверенности является то, что доверенность, выданная в консульском учреждении, не требует дальнейшей легализации и перевода, является действительной на территории Украины с момента ее оформления и может использоваться сразу.

Доверенности (их дубликаты) на право распоряжения имуществом, в том числе транспортными средствами, а также доверенности, выданные в порядке передоверия, их отмена или прекращение действия подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей непосредственно консулом, имеющим доступ к Единому реестру через информационную сеть Министерства юстиции Украины или через Министерство иностранных дел Украины.

Доверенность на совершение действия, которое по своему содержанию может быть совершено только лично доверителем, консулом не заверяется.

Заверение у нотариуса

Граждане, проживающие за границей, также имеют право оформить доверенность у местного нотариуса, обратившись в ближайшую нотариальную контору. Порядок составления и оформления доверенности регулируется законодательством соответствующего иностранного государства. Как правило, доверенность оформляется на иностранном языке.

Как оформить доверенность

Желательно подготовить в электронном виде проект доверенности. В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее составления (подписания), фамилии, имена, отчества (полное наименование юридического лица), место проживания (местонахождение юридического лица) представителя и доверителя, а в необходимых случаях — и должности, которые они занимают. В доверенностях на имя адвокатов указываются их статус и членство в адвокатском объединении (если адвокат является его членом). Срок действия доверенности устанавливается в самом документе. Если срок не указан — доверенность действует до момента ее отмены.

В доверенности на заключение договора дарения должно быть указано имя одаряемого, иначе такая доверенность является недействительной.

Необходимо лично явиться в консульство или к нотариусу в приемный день с такими документами:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт (оригинал и копия);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (оригинал и копия);

копия паспорта представителя по доверенности;

другие документы, в зависимости от содержания доверенности. Например, копии правоустанавливающих документов на недвижимость — в случае оформления доверенности на распоряжение таким имуществом; копия свидетельства о смерти, документы, подтверждающие родственные связи — если доверенность касается оформления наследства и т.д.

Также необходимо оплатить консульский сбор или нотариальные услуги. В случае обращения к нотариусу могут потребоваться услуги переводчика.

Легализация доверенности

Легализация — это придание документу законной силы. После оформления доверенности необходимо позаботиться о ее надлежащей легализации и переводе на украинский язык. Порядок легализации зависит от страны, где оформлена доверенность.

Например, доверенности, оформленные в Польше или Чехии, не требуют легализации вообще, так как двусторонние международные договоры между Украиной и этими странами предусматривают взаимное признание документов без дополнительных формальностей. В большинстве же стран Европы, Великобритании, США и Канады достаточно проставить апостиль.

Апостиль — это специальный штамп, подтверждающий подлинность подписи, статус лица, подписавшего документ, и, при необходимости, подлинность печати или штампа, которыми скреплен документ. Эта процедура упрощает легализацию документов для использования в странах — участницах Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года.

Апостиль, как правило, проставляется системой министерства юстиции страны, где заверяется доверенность.

Поэтому, обращаясь к нотариусу, лучше сразу уточнить, может ли он самостоятельно заказать проставление апостиля, либо узнать о процедуре его получения самим доверителем.

Уже на территории Украины доверенность и апостиль необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод. После этих действий доверенность можно использовать в Украине.

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