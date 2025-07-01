Оформлення довіреності за кордоном — що треба знати

Якщо людина, перебуваючи за кордоном, хоче оформити нотаріально посвідчену довіреність для використання в Україні, то вона може зробити це декількома способами.

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Міністерство юстиції України роз’яснило питання оформлення довіреності за кордоном.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Цей документ дозволяє довіреній особі діяти від імені довірителя: представляти інтереси, укладати правочини, підписувати договори, заяви та інше. Як правило, правочини з нерухомістю, транспортними засобами, корпоративними правами тощо можуть здійснюватись лише на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Якщо людина, перебуваючи за кордоном, хоче оформити нотаріально посвідчену довіреність для використання в Україні, то вона може зробити це декількома способами:

- посвідчити довіреність у консульстві;

- посвідчити довіреність у нотаріуса країни її перебування.

Посвідчення у консульстві

Головною перевагою саме цього способу оформлення довіреності є те, що довіреність, видана у консульській установі, не потребує подальшої легалізації та перекладу, є чинною на території України з моменту її вчинення і може використовуватися відразу.

Довіреності (їх дублікати) на право розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передоручення, їх скасування або припинення дії, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей безпосередньо консулом, що має доступ до Єдиного реєстру довіреностей через інформаційну мережу Міністерства юстиції України або через Міністерство закордонних справ України.

Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, консулом не посвідчується.

Посвідчення у нотаріуса

Громадяни, які проживають за кордоном, також мають право оформити довіреність у місцевого нотаріуса, звернувшись до найближчої нотаріальної контори. Порядок складання та оформлення довіреності регулюється законодавством відповідної іноземної держави. Як правило, довіреність оформлюється іноземною мовою.

Як оформити довіреність

Бажано підготувати в електронному вигляді проєкт довіреності. У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) представника й особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають. У довіреностях на ім’я адвокатів зазначаються їх статус та членство в адвокатському об’єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об’єднання). Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. У довіреності на укладання договору дарування має бути встановлено ім’я обдаровуваного, інакше така довіреність є нікчемною.

Необхідно особисто прибути в консульство або до нотаріуса у прийомний день з такими документами:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт громадянина України (оригінал і копія);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал і копія);

- копія паспорта представника по довіреності;

- інші документи, залежно від змісту довіреності. Наприклад, копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно - у разі оформлення довіреності на розпорядження таким майном; копія свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинні зв’язки, - якщо довіреність стосується оформлення спадщини, тощо.

Також потрібно оплатити консульський збір або нотаріальну послугу. У разі звернення до нотаріуса можливо знадобляться послуги перекладача.

Легалізація довіреності

Легалізація - це надання документу законності. Після оформлення довіреності потрібно буде подбати про її належну легалізацію та переклад на українську мову. Що стосується порядку легалізації, то він залежить від держави, де була оформлена довіреність. До прикладу, довіреності, оформлені у Польщі або Чехії, не потребують легалізації взагалі, оскільки двосторонні міжнародні договори між Україною та цими державами передбачають взаємне визнання документів без додаткових формальностей. Якщо ж говорити про більшість держав Європи, Великобританію, США та Канаду, то достатнім буде проставити на довіреності апостиль.

Апостиль - це спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису, статус особи, яка підписала документ, та, за необхідності, автентичність печатки або штампа, якими скріплено документ. Ця процедура спрощує легалізацію документів для використання в країнах, які є учасниками Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року.

Апостиль зазвичай проставляється системою міністерства юстиції країни, де посвідчується довіреність.

Тому, звертаючись до нотаріуса, краще відразу уточнити, чи не може він самостійно замовити проставлення апостилю, або дізнатися про процедуру такого завірення самим довірителем.

Вже на території України слід перекласти довіреність та апостиль на українську мову, засвідчивши переклад нотаріально. Після вчинення цих дій довіреність можна використовувати в Україні.

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