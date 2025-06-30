Уряд прогнозує прискорення зростання ВВП та зменшення інфляції — Бюджетна декларація

Кабмін також прогнозує, рівень безробіття сягатиме 12,9% у 2026 році, 13,3% - у 2027, та 12,8% - у 2028-му році.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів України прогнозує прискорення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2026 році на 4,5%, у 2027 році - на 5% і в 2028 році - на 5,7%. Про це йдеться в тексті бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яку затвердив урядом 27 червня.

«Очікується, що валовий внутрішній продукт у 2025 році продовжить зростати, але повільнішими темпами — на рівні 2,7 відсотка. Ризиками для економічного зростання залишаються безпековий фактор, зокрема, продовження обстрілів об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, продовження руйнації виробничих потужностей», - сказано у документі.

У документі пояснюється, що зростання ВВП відбуватиметься, зокрема, за рахунок розвитку експортного потенціалу, модернізації промисловості та поступового відновлення внутрішнього попиту.

Уряд прогнозує, що показник інфляції буде на рівні 9,5% на 2026 рік, 7,1% у 2027 році та 5,6% — у 2028 році.

Рівень безробіття у документі сягає 12,9% у 2026 році, 13,3% - у 2027, та 12,8% - у 2028-му.

Нагадаємо, Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.