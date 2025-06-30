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Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація

18:27, 30 червня 2025
Мінфін вважає, що середній курс у 2026 році буде складати 44,7 грн за долар.
Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація
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Кабмін затвердив Бюджетну декларацію на 2026—2028 роки.

Вона передбачає, що обмінний курс гривні до долара США складатиме у середньому за період:

  • 2026 рік – 44,7 грн за долар
  • 2027 рік – 45,2 грн за долар
  • 2028 рік – 45,6 грн за долар.

Наразі, як вказує Мінфін, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою — за підсумками травня 2025 р. середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 гривні за долар США, а в середньому за 2024 рік — 40,2 гривні за долар США.

Станом на кінець травня 2025 р. міжнародні резерви України становили 44,5 млрд. доларів США. Рекордний рівень резервів зумовлений значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів.

Разом з тим, в умовах невизначеності можлива реалізація різних сценаріїв економічного розвитку та поведінки економіки. Тривалість бойових дій, інтенсивність атак на енергетичну та іншу критичну інфраструктуру, нестабільність ситуації на фронті та непередбачуваність подальших дій агресора залишаються ключовими чинниками невизначеності, що безпосередньо впливають на соціально-економічну ситуацію в країні.

Автор: Наталя Мамченко

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