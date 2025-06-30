Правительство прогнозирует курс 44,7 грн за доллар в 2026 году – бюджетная декларация

Минфин считает, что средний курс в 2026 году составит 44,7 грн за доллар.

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Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2026–2028 годы.

Она предусматривает, что обменный курс гривны к доллару США составит в среднем за период:

2026 год – 44,7 грн за доллар

– 44,7 грн за доллар 2027 год – 45,2 грн за доллар

– 45,2 грн за доллар 2028 год – 45,6 грн за доллар.

Сейчас, как указывает Минфин, ситуация на валютном рынке остается контролируемой — по итогам мая 2025 года среднемесячное значение обменного курса составило 41,5 гривны за доллар США, а в среднем за 2024 год — 40,2 гривны за доллар США.

По состоянию на конец мая 2025 года международные резервы Украины составили 44,5 млрд долларов США. Рекордный уровень резервов обусловлен значительными объемами поступлений от международных партнеров.

Вместе с тем, в условиях неопределенности возможна реализация различных сценариев экономического развития и поведения экономики. Продолжительность боевых действий, интенсивность атак на энергетическую и другую критическую инфраструктуру, нестабильность ситуации на фронте и непредсказуемость дальнейших действий агрессора остаются ключевыми факторами неопределенности, непосредственно влияющими на социально-экономическую ситуацию в стране.

Автор: Наталя Мамченко

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