В Баку задержали двух агентов российской ФСБ, работавших в Sputnik Азербайджан

В ходе операции МВД Азербайджана были задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших в агентстве Sputnik Азербайджан.

Фото: apa.az

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В понедельник, 30 июня, в Азербайджане правоохранители провели операцию по задержанию двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан, пишет APA.

Задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

В феврале Азербайджан принял решение о приостановке деятельности агентства Sputnik Азербайджан.

Решение было направлено на обеспечение паритета в деятельности государственных СМИ Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране: число журналистов Sputnik Азербайджан, работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов АЗЕРТАДЖ в России.

Однако редакция Sputnik Азербайджан проигнорировала это решение: редакция и коллектив не прекратили свою деятельность.

Фото: apa.az

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