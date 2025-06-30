Замысел РФ наступления на Сумщине не реализуется — Зеленский провел совещание с Сырским

Владимир Зеленский также подчеркнул, что ВСУ продолжают активные действия в рамках Курской операции.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым по всем ключевым вопросам.

«Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сосредоточена значительная российская группировка войск, множество штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость. Сумщина — это направление мы обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью выполнены. Это важно», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это — результат работы каждого украинского подразделения, действующего на направлении. Также, по его словам, ВСУ продолжают активные действия в рамках Курской операции.

«Вот уже почти 10 месяцев цель операции обеспечивается», — подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что обсудили вопросы, касающиеся украинских дронов — финансирование, выполнение контрактов, производство, поставки.

«Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темпы производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Европейского Союза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и дальше обеспечено», — добавил он.

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