Задум РФ з наступу на Сумщині не реалізовується — Зеленський провів нараду з Сирським

Володимир Зеленський також підкреслив, що ЗСУ продовжують активні дії в межах Курської операції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим щодо всіх ключових питань.

«Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку. Також, за його словами, ЗСУ продовжують активні дії в межах Курської операції.

«Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується», - підкреслив Зеленський.

Ще Президент додав, що також обговорили питання щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.

«Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.