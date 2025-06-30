Практика судів
  1. В Україні

ЄС і Україна домовилися про оновлення зони вільної торгівлі

17:50, 30 червня 2025
Єврокомісія та Україна завершили переговори щодо перегляду основного торговельного договору.
ЄС і Україна домовилися про оновлення зони вільної торгівлі
Фото: agrotimes.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною. Модернізована угода побудована навколо трьох ключових принципів, передає «Суспільне».

Серед яких:

Рівні умови гри: новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до відповідних виробничих стандартів ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес у цьому напрямку.

Надійне захисне положення: обидві сторони матимуть можливість активувати захисний механізм, що дозволить вживати відповідних заходів у ситуаціях, коли імпорт може спричинити негативні наслідки для будь-якої зі сторін. У випадку ЄС оцінка можливих перешкод може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів.

Розширення торговельних потоків: переглянута угода забезпечує баланс між підтримкою торгівлі України з ЄС та повним урахуванням чутливих питань певних сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін. Доступ до ринку, що був узгоджений, варіюється: для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою DCFTA. Для інших товарів внесли покращення на користь обох сторін.

Сторони домовилися вивчити способи підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн, а також оцінити досягнутий прогрес економічної інтеграції та перспективи української євроінтеграції.

«Ключові елементи (оновленої) угоди включають зобов'язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС», — сказав Єврокомісар із торговельної та економічної безпеки Європейського Союзу Марош Шефчович.

За його словами, для таких товарів як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшуються, але залишаються нижчими за історичні обсяги торгівлі, щоб забезпечити стабільність ринку ЄС. Для менш «чутливих» продуктів квоти збільшуються помірно, але деякі продукти будуть повністю лібералізовані.

Своєю чергою, Україна збільшить квоти на експорт свинини, м'яса птиці та цукру, а також зменшить або скасує мита на інші продукти. Це збільшить експортні можливості для європейських фермерів, особливо в сусідніх з Україною країнах-членах ЄС.

Тепер обидві сторони працюватимуть над удосконаленням технічних елементів угоди, після чого прозвітують перед держави-члени та Європейським парламентом.

Згодом Єврокомісія ухвалить пропозицію щодо рішення Ради ЄС щодо схвалення нею угоди. Після цього угоду офіційно ухвалить Комітет асоціації ЄС-Україна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація

Мінфін вважає, що середній курс у 2026 році буде складати 44,7 грн за долар.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду