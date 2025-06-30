ЄС і Україна домовилися про оновлення зони вільної торгівлі

Єврокомісія та Україна завершили переговори щодо перегляду основного торговельного договору.

Фото: agrotimes.ua

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Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною. Модернізована угода побудована навколо трьох ключових принципів, передає «Суспільне».

Серед яких:

Рівні умови гри: новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до відповідних виробничих стандартів ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес у цьому напрямку.

Надійне захисне положення: обидві сторони матимуть можливість активувати захисний механізм, що дозволить вживати відповідних заходів у ситуаціях, коли імпорт може спричинити негативні наслідки для будь-якої зі сторін. У випадку ЄС оцінка можливих перешкод може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів.

Розширення торговельних потоків: переглянута угода забезпечує баланс між підтримкою торгівлі України з ЄС та повним урахуванням чутливих питань певних сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін. Доступ до ринку, що був узгоджений, варіюється: для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою DCFTA. Для інших товарів внесли покращення на користь обох сторін.

Сторони домовилися вивчити способи підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн, а також оцінити досягнутий прогрес економічної інтеграції та перспективи української євроінтеграції.

«Ключові елементи (оновленої) угоди включають зобов'язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС», — сказав Єврокомісар із торговельної та економічної безпеки Європейського Союзу Марош Шефчович.

За його словами, для таких товарів як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшуються, але залишаються нижчими за історичні обсяги торгівлі, щоб забезпечити стабільність ринку ЄС. Для менш «чутливих» продуктів квоти збільшуються помірно, але деякі продукти будуть повністю лібералізовані.

Своєю чергою, Україна збільшить квоти на експорт свинини, м'яса птиці та цукру, а також зменшить або скасує мита на інші продукти. Це збільшить експортні можливості для європейських фермерів, особливо в сусідніх з Україною країнах-членах ЄС.

Тепер обидві сторони працюватимуть над удосконаленням технічних елементів угоди, після чого прозвітують перед держави-члени та Європейським парламентом.

Згодом Єврокомісія ухвалить пропозицію щодо рішення Ради ЄС щодо схвалення нею угоди. Після цього угоду офіційно ухвалить Комітет асоціації ЄС-Україна.

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