ЕС и Украина договорились об обновлении зоны свободной торговли

Еврокомиссия и Украина завершили переговоры по пересмотру основного торгового соглашения.

Фото: agrotimes.ua

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Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной. Обновленное соглашение построено вокруг трех ключевых принципов, передает «Суспільне».

Среди них:

Равные условия игры: новый доступ к рынку обусловлен постепенным приведением Украины к соответствующим производственным стандартам ЕС, таким как благополучие животных, использование пестицидов и ветеринарных препаратов. Ожидается, что Украина будет ежегодно отчитываться о своем прогрессе в этом направлении.

Надежное защитное положение: обе стороны смогут активировать защитный механизм, который позволит принимать соответствующие меры в ситуациях, когда импорт может вызвать негативные последствия для одной из сторон. В случае ЕС оценка возможных препятствий может проводиться на уровне одного или нескольких государств-членов.

Расширение торговых потоков: пересмотренное соглашение обеспечивает баланс между поддержкой торговли Украины с ЕС и полным учетом чувствительных вопросов отдельных сельскохозяйственных секторов ЕС и заинтересованных сторон. Доступ к рынку, который был согласован, варьируется: для наиболее чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, предусмотрено лишь незначительное увеличение по сравнению с первоначальным УВЗСТ. Для других товаров внесены улучшения в интересах обеих сторон.

Стороны договорились изучить способы поддержки украинского экспорта на традиционных рынках третьих стран, а также оценить достигнутый прогресс экономической интеграции и перспективы украинской евроинтеграции.

«Ключевые элементы (обновленного) соглашения включают обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году, в соответствии с целями вступления в ЕС», — заявил еврокомиссар по торговой и экономической безопасности Европейского Союза Марош Шефчович.

По его словам, для таких товаров, как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличиваются, но остаются ниже исторических объемов торговли, чтобы обеспечить стабильность рынка ЕС. Для менее «чувствительных» продуктов квоты увеличиваются умеренно, но некоторые продукты будут полностью либерализованы.

В свою очередь, Украина увеличит квоты на экспорт свинины, мяса птицы и сахара, а также снизит или отменит пошлины на другие продукты. Это расширит экспортные возможности для европейских фермеров, особенно в соседних с Украиной странах-членах ЕС.

Теперь обе стороны будут работать над совершенствованием технических элементов соглашения, после чего отчитались перед государствами-членами и Европейским парламентом.

Впоследствии Еврокомиссия примет предложение относительно решения Совета ЕС о его одобрении. После этого соглашение официально утвердит Комитет ассоциации ЕС–Украина.

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