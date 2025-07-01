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Может ли ФЛП-плательщик единого налога продавать подержанные автомобили — разъяснение

07:00, 1 июля 2025
Предпринимателям-плательщикам единого налога второй и третьей группы запрещено продавать подержанные автомобили, прицепы и мотоциклы из-за их подакцизного статуса.
Может ли ФЛП-плательщик единого налога продавать подержанные автомобили — разъяснение
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, может ли ФЛП — плательщик единого налога II или III группы — продавать подержанные автомобили.

Главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины (НКУ) установлены правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога.

Условия, при которых субъект хозяйствования не может быть плательщиком единого налога, определены в пункте 291.5 статьи 291 НКУ.

Так, согласно подпункту 3 подпункта 291.5.1 пункта 291.5 статьи 291 НКУ, не могут быть плательщиками единого налога первой — третьей групп физические лица-предприниматели, которые осуществляют производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физлиц, связанной с розничной продажей пива, сидра, перри (без добавления спирта) и столовых вин).

Согласно пункту 215.1 статьи 215 НКУ к подакцизным товарам относятся, в частности, легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек, транспортные средства для перевозки грузов.

Подакцизные товары (продукция) — это товары по кодам согласно УКТ ВЭД, на которые НКУ установлены ставки акцизного налога (подпункт 14.1.145 пункта 14.1 статьи 14 НКУ).

Таким образом, физические лица-предприниматели — плательщики единого налога второй или третьей группы не могут осуществлять розничную продажу подержанных: легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, транспортных средств для перевозки грузов, поскольку указанные транспортные средства являются подакцизными товарами.

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