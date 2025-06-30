В Одесской области комбайн выехал на встречную и столкнулся с легковушкой — в ДТП погибла женщина

Водитель комбайна не убедился в безопасности маневра, из-за чего жатка задела автомобиль 70-летней женщины, которая погибла на месте.

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В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП с участием сельхозтехники. Авария произошла в ночь на 30 июня в одном из сел Степановской громады Раздельнянского района, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, 39-летний местный житель, управляя комбайном с жаткой, выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент навстречу двигался легковой автомобиль под управлением 70-летней женщины из Великомихайловской громады. В результате столкновения водитель легковушки погибла на месте.

Отмечается, что водитель комбайна в момент аварии был трезв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, которые задокументировали обстоятельства ДТП. Транспортные средства изъяты, назначен ряд экспертиз.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Следствие продолжается.

Полиция призывает водителей быть максимально внимательными за рулем, особенно ночью и в условиях ограниченной видимости.

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