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На Одещині комбайн виїхав на зустрічну і зіткнувся з легковиком — у ДТП загинула жінка

23:56, 30 червня 2025
Водій комбайна не переконався в безпечності маневру, через що жатка зачепила авто 70-річної жінки, яка загинула на місці.
На Одещині комбайн виїхав на зустрічну і зіткнувся з легковиком — у ДТП загинула жінка
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В Одеській області поліція відкрила кримінальне провадження через смертельну ДТП за участі сільгосптехніки. Аварія сталася в ніч на 30 червня у селі Степанівської громади Роздільнянського району, повідомили в обласній поліції.

За попередніми даними, 39-річний місцевий житель, керуючи комбайном із жаткою, виїхав на зустрічну смугу, не переконавшись у безпечності маневру. У цей момент назустріч рухався легковий автомобіль під керуванням 70-річної жінки з Великомихайлівської громади. Внаслідок зіткнення водійка легковика загинула на місці.

Вказується, що водій комбайна на момент аварії був тверезим.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи, які задокументували обставини ДТП. Транспортні засоби вилучено, призначено низку експертиз.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель людини. Слідство триває.

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними за кермом, особливо вночі та за умов обмеженої видимості.

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ДТП Одеса

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