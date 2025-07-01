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Чи може ФОП-платник єдиного податку продавати вживані автомобілі — роз’яснення

07:00, 1 липня 2025
Підприємцям-платникам єдиного податку другої та третьої групи заборонено продавати вживані автомобілі, причепи та мотоцикли через їхній підакцизний статус.
Чи може ФОП-платник єдиного податку продавати вживані автомобілі — роз’яснення
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Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи може ФОП-платник єдиного податку ІІ або ІІІ групи продавати вживані автомобілі.

Главою 1 розділу XIV ПКУ встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Умови, відповідно до яких суб'єкт господарювання не може бути платником єдиного податку, зазначені у пункті 291.5 статті 291 ПКУ.

Так, відповідно до підпункту 3 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп фізичні особи-підприємці, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин).

Згідно пункту 215.1 статті 215 ПКУ до підакцизних товарів належать, зокрема, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

Підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які ПКУ встановлено ставки акцизного податку (підпункт 14.1.145 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Таким чином, фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку другої або третьої груп не можуть здійснювати роздрібний продаж вживаних: легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, оскільки ці транспортні засоби є підакцизними товарами.

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