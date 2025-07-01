Поліція склала протокол на командира військової частини, бо він не вийшов протягом 15 днів зі складу адвокатського об’єднання – що вирішив суд

Суд встановив, що командир припинив адвокатську діяльність, припинив діяльність АО, припинив свої повноваження як керівника АО, щоб усунути ризики суміщення посад, і, до того ж, закон дозволяв йому вийти зі складу правління АО протягом 15 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Фото: aktualno.km.ua

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Соборний райсуд Дніпра 9 червня розглянув справу 201/13776/24 про адміністративне правопорушення, що надійшла з Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, стосовно командира військової частини.

Так, на командира склали протокол про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП у зв’язку із тим, що він, будучи військовою посадовою особою, не припинив повноваження керівника та не вийшов зі складу правління адвокатського об’єднання протягом 15 робочих днів з дня призначення на посаду. На думку поліції, тим самим він вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 172-4 КУпАП.

В судовому засіданні чоловік не визнав свою вину.

Сторона захисту вказала, що адвокатське об’єднання було зареєстроване 27 січня 2022 року і його керівником обрано підзахисного. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік з 5 квітня 2022 року мобілізувався і не здійснював адвокатську діяльність, а з 9 вересня 2022 року діяльність АО було призупинено на час воєнного стану.

18.10.2023 він став військовою посадовою особою, а саме, командиром в/ч, і на виконання вимог законодавства 25.10.2023 зупинив адвокатську діяльність, а 27.10.2023 припинив повноваження керуючого партнера, виконуючи всі вимоги щодо несумісності посад.

Захисник вважає, що заборона військовим посадовим особам входити до складу правління чи інших керівних органів підприємств, визначена п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону «Про запобігання корупції», не застосовується, якщо особа, будучи військовою посадовою особою, зберігає посаду в керівних органах, але фактично не здійснює свої повноваження за цією посадою, що підтвердило і НАЗК в своїх Методичних рекомендаціях.

Так як військовослужбовець фактично не здійснював управлінських функцій в АО та не отримував доходів від нього після початку військової служби, то в його діях відсутній склад правопорушення.

Додатково захисник звернула увагу, що п. 2.9 Прикінцевих положень Закону «Про запобігання корупції» передбачено, що на період дії воєнного стану перебіг строків, визначених ч. 2 статті 25, ч. 1 ст. 36 цього Закону, зупиняється до дня припинення чи скасування воєнного стану для осіб, які не мають можливості здійснити визначені дії у зв`язку з виконанням завдань в інтересах оборони України, безпосередньою участю у веденні бойових дій. Такі особи виконують ці обов`язки протягом 15 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Прокурор вважав, що в діях чоловіка наявний склад адміністративного правопорушення, тому просив суд накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Що вирішив суд

Суд встановив, що 9.09.2022 на засіданні ради АО було прийнято рішення про припинення діяльності АО на час дії воєнного стану, що підтверджується листом АО та витягом з протоколу засідання.

25.09.2023 наказом командувача Сил територіальної оборони ЗСУ чоловіка призначено на посаду командира військової частини.

27.10.2023 на засіданні Ради АО прийнято рішення про припинення повноважень чоловіка як керуючого партнера АО в зв`язку з неможливістю виконання функцій керівника на час служби у ЗСУ, що підтверджується листом АО та витягом з протоколу засідання.

Згідно відомостей Ради адвокатів Харківської області ордери на нього не генерувались.

Ч. 2 ст. 172-4 КУпАП встановлює відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

В той же час, згідно п. 2.9 Прикінцевих положень Закону Про запобігання корупції» на період дії воєнного стану перебіг строків, визначених ч. 2 статті 25, зупиняється до дня припинення чи скасування воєнного стану для осіб, які не мають можливості здійснити визначені дії у встановлені строки у зв`язку з виконанням завдань в інтересах оборони України, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, виконанням інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони.

Оцінюючи встановлені судом обставини в сукупності з вищеописаними нормами права, суд вважає, що в діях чоловіка відсутній склад правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП.

Як вказав суд, стаття 25 Закону «Про запобігання корупції» прийнята на виконання положення ч.4 ст.7 Конвенції ООН проти корупції та покликана на забезпечення заборони державному службовцю брати участь у будь-яких діях чи угодах, займати будь-яку посаду чи здійснювати функцію на платній чи безоплатній основі, яка є несумісною з його посадою або перешкоджає належному виконанню його обов`язків державного службовця.

Суд зазначив, що ця заборона є вкрай важливою задля запобігання зловживань з боку державних службовців при виконані своїх функцій, однак при цьому нагадав, що ця заборона була прийнята в мирний час. І хоча її дія не скасована, однак при оцінці обставин цієї справи слід врахувати контекст, в якому відбувались події, посаду чоловіка та дії, які він вчинив задля запобігання порушенню.

Так, з об`єктивної сторони правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-4 КУпАП, яке інкриміноване чоловіку, виражається в його бездіяльності, яка полягає в неприпиненні повноважень керівника та невиході зі складу правління АО протягом 15 робочих днів з дня призначення його на посаду командира військової частини.

Як встановлено судом, командиром він був призначений 25.09.2023, однак дізнався про призначення і до обов`язків командира приступив лише 18.10.2023, і саме з цього часу у нього виник обов`язок припинити повноваження керівника і вийти зі складу правління АО протягом 15 робочих днів.

В той же час, станом на 18.10.2023 діяльність АО вже була припинена, а через 9 днів після початку виконання обов`язків військової посадової особи повноваження чоловіка як керівника АО були припинені.

Таким чином, в п`ятнадцятиденний строк він формально усунув обставини, які створювали корупційні ризики, на забезпечення яких покликана ст. 25 Закону «Про запобігання корупції».

В той же час, ст. 119 КЗпП гарантує збереження посади за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, і з огляду на ці гарантії, а також встановлення факту нездійснення чоловіком повноважень за посадою керівника, суд вважає, що в його діях відсутній склад правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП.

Більш того, судом встановлено, що чоловік, спочатку як військовий, а з 18.10.2023 як військова посадова особа виконує завдання в інтересах оборони України, бере безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій та виконує інші завдання в інтересах національної безпеки і оборони, а тому згідно п. 2.9. Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язаний припинити повноваження керівника і вийти зі складу правління АО протягом 15 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Враховуючи поведінку чоловіка, який припинив адвокатську діяльність, припинив діяльність АО, припинив свої повноваження як керівника АО і не здійснює таких повноважень, суд вважає, що він вчинив всі можливі дії для того щоб усунути ризики суміщення посад. До того ж, а п. 2.9. Прикінцевих положень дозволяє йому вийти зі складу правління АО протягом 15 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Отже, в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП, а тому провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП.

Автор: Наталя Мамченко

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