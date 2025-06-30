На заступника міністра енергетики, який відмовився надати дані про міжнародну допомогу, склали протокол — НАБУ

Посадовець відмовився надати інформацію про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури.

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Національне антикорупційне бюро повідомило, що склало адміністративний протокол стосовно одного із заступників міністра енергетики України.

Зазначається, що посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проектів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами.

«Йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури. Отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов’язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.

Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу», - заявили у НАБУ.

Національне бюро також закликало інші правоохоронні та державні органи, підприємства та установи належно виконувати законні вимоги детективів та сприяти їх роботі на будь-яких етапах.

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