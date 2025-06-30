На замминистра энергетики, отказавшегося предоставить данные о международной помощи, составили протокол — НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что составило административный протокол в отношении одного из заместителей министра энергетики Украины.
Отмечается, что чиновник отказал в предоставлении информации на официальный запрос НАБУ относительно реализованных и запланированных проектов в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами.
«Речь идет о миллиардных объемах технической помощи, поступающей в Украину на восстановление и поддержку энергетической инфраструктуры. Получение информации об этих проектах является важным условием для выявления потенциальных коррупционных рисков, связанных с распределением или реализацией международной помощи.
Отказ в предоставлении информации, несмотря на официальный запрос НАБУ, нарушает законодательство и создает препятствия в работе органа», — заявили в НАБУ.
Национальное бюро также призвало другие правоохранительные и государственные органы, предприятия и учреждения надлежащим образом выполнять законные требования детективов и содействовать их работе на всех этапах.
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