Полиция составила протокол на командира воинской части, потому что он не вышел в течение 15 дней из состава адвокатского объединения – что решил суд

Суд установил, что командир прекратил адвокатскую деятельность, прекратил деятельность АО, прекратил свои полномочия как руководителя АО, чтобы устранить риски совмещения должностей, и, к тому же, закон позволял ему выйти из состава правления АО в течение 15 рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Фото: aktualno.km.ua

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Соборный райсуд Днепра 9 июня рассмотрел дело 201/13776/24 об административном правонарушении, поступившее из Управления стратегических расследований в Днепропетровской области ДСР Национальной полиции, в отношении командира воинской части.

Так, на командира составили протокол об админправонарушении по ч. 2 ст. 172-4 КУоАП в связи с тем, что он, будучи военным должностным лицом, не прекратил полномочия руководителя и не вышел из состава правления адвокатского объединения в течение 15 рабочих дней со дня назначения на должность. По мнению полиции, тем самым он совершил правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-4 КУоАП.

В судебном заседании мужчина не признал свою вину.

Сторона защиты указала, что адвокатское объединение было зарегистрировано 27 января 2022 года и его руководителем избран подзащитный. После начала полномасштабного вторжения мужчина с 5 апреля 2022 года мобилизовался и не осуществлял адвокатскую деятельность, а с 9 сентября 2022 года деятельность АО была приостановлена на время военного положения.

18.10.2023 он стал военным должностным лицом, а именно, командиром в/ч, и во исполнение требований законодательства 25.10.2023 приостановил адвокатскую деятельность, а 27.10.2023 прекратил полномочия управляющего партнера, выполняя все требования относительно несовместимости должностей.

Защитник считает, что запрет военным должностным лицам входить в состав правления или других руководящих органов предприятий, определенный п. 2 ч. 1 ст. 25 Закона «О предотвращении коррупции», не применяется, если лицо, будучи военным должностным лицом, сохраняет должность в руководящих органах, но фактически не осуществляет свои полномочия по этой должности, что подтвердило и НАПК в своих Методических рекомендациях.

Так как военнослужащий фактически не осуществлял управленческих функций в АО и не получал доходов от него после начала военной службы, то в его действиях отсутствует состав правонарушения.

Дополнительно защитник обратила внимание, что п. 2.9 Заключительных положений Закона «О предотвращении коррупции» предусмотрено, что на период действия военного положения течение сроков, определенных ч. 2 статьи 25, ч. 1 ст. 36 этого Закона, останавливается до дня прекращения или отмены военного положения для лиц, которые не имеют возможности осуществить определенные действия в связи с выполнением задач в интересах обороны Украины, непосредственным участием в ведении боевых действий. Такие лица выполняют эти обязанности в течение 15 рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Прокурор считал, что в действиях мужчины имеется состав административного правонарушения, поэтому просил суд наложить на него административное взыскание в виде штрафа.

Что решил суд

Суд установил, что 9.09.2022 на заседании совета АО было принято решение о прекращении деятельности АО на время действия военного положения, что подтверждается письмом АО и выпиской из протокола заседания.

25.09.2023 приказом командующего Сил территориальной обороны ВСУ мужчина назначен на должность командира воинской части.

27.10.2023 на заседании Совета АО принято решение о прекращении полномочий мужчины как управляющего партнера АО в связи с невозможностью выполнения функций руководителя на время службы в ВСУ, что подтверждается письмом АО и выпиской из протокола заседания.

Согласно сведениям Совета адвокатов Харьковской области ордера на него не генерировались.

Ч. 2 ст. 172-4 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

В то же время, согласно п. 2.9 Заключительных положений Закона «О предотвращении коррупции» на период действия военного положения течение сроков, определенных ч. 2 статьи 25, останавливается до дня прекращения или отмены военного положения для лиц, которые не имеют возможности осуществить определенные действия в установленные сроки в связи с выполнением задач в интересах обороны Украины, непосредственным участием в ведении военных (боевых) действий, выполнением других задач в интересах национальной безопасности и обороны.

Оценивая установленные судом обстоятельства в совокупности с вышеописанными нормами права, суд считает, что в действиях мужчины отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 КУоАП.

Как указал суд, статья 25 Закона «О предотвращении коррупции» принята во исполнение положения ч.4 ст.7 Конвенции ООН против коррупции и призвана на обеспечение запрета государственному служащему участвовать в любых действиях или соглашениях, занимать любую должность или осуществлять функцию на платной или безвозмездной основе, которая является несовместимой с его должностью или препятствует надлежащему выполнению его обязанностей государственного служащего.

Суд отметил, что этот запрет является крайне важным для предотвращения злоупотреблений со стороны государственных служащих при выполнении своих функций, однако при этом напомнил, что этот запрет был принят в мирное время. И хотя его действие не отменено, однако при оценке обстоятельств этого дела следует учесть контекст, в котором происходили события, должность мужчины и действия, которые он совершил для предотвращения нарушения.

Так, с объективной стороны правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172-4 КУоАП, которое инкриминировано мужчине, выражается в его бездеятельности, которая заключается в непрекращении полномочий руководителя и невыходе из состава правления АО в течение 15 рабочих дней со дня назначения его на должность командира воинской части.

Как установлено судом, командиром он был назначен 25.09.2023, однако узнал о назначении и к обязанностям командира приступил только 18.10.2023, и именно с этого времени у него возникла обязанность прекратить полномочия руководителя и выйти из состава правления АО в течение 15 рабочих дней.

В то же время, по состоянию на 18.10.2023 деятельность АО уже была прекращена, а через 9 дней после начала выполнения обязанностей военного должностного лица полномочия мужчины как руководителя АО были прекращены.

Таким образом, в пятнадцатидневный срок он формально устранил обстоятельства, которые создавали коррупционные риски, на обеспечение которых призвана ст. 25 Закона «О предотвращении коррупции».

В то же время, ст. 119 КЗоТ гарантирует сохранение должности за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, и, учитывая эти гарантии, а также установление факта неосуществления мужчиной полномочий по должности руководителя, суд считает, что в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 КУоАП.

Более того, судом установлено, что мужчина, сначала как военный, а с 18.10.2023 как военное должностное лицо выполняет задачи в интересах обороны Украины, принимает непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий и выполняет другие задачи в интересах национальной безопасности и обороны, а потому согласно п. 2.9. Заключительных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» обязан прекратить полномочия руководителя и выйти из состава правления АО в течение 15 рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Учитывая поведение мужчины, который прекратил адвокатскую деятельность, прекратил деятельность АО, прекратил свои полномочия как руководителя АО и не осуществляет таких полномочий, суд считает, что он совершил все возможные действия для того чтобы устранить риски совмещения должностей. К тому же, п. 2.9. Заключительных положений позволяет ему выйти из состава правления АО в течение 15 рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения. Следовательно, в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 КУоАП, а потому производство по делу об административном правонарушении подлежит закрытию на основании п. 1 ст. 247 КУоАП.

Автор: Наталя Мамченко

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