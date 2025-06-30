Правительство прогнозирует ускорение роста ВВП и снижение инфляции — Бюджетная декларация

Кабмин также прогнозирует, что уровень безработицы составит 12,9% в 2026 году, 13,3% — в 2027-м, и 12,8% — в 2028 году.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины прогнозирует ускорение роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году на 4,5%, в 2027 году — на 5%, а в 2028 году — на 5,7%. Об этом говорится в тексте бюджетной декларации на 2026–2028 годы, утвержденной правительством 27 июня.

«Ожидается, что валовой внутренний продукт в 2025 году продолжит расти, но более медленными темпами — на уровне 2,7 процента. Рисками для экономического роста остаются фактор безопасности, в частности, продолжение обстрелов объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, разрушение производственных мощностей», — говорится в документе.

В документе объясняется, что рост ВВП будет происходить, в частности, за счет развития экспортного потенциала, модернизации промышленности и постепенного восстановления внутреннего спроса.

Правительство прогнозирует, что уровень инфляции составит 9,5% в 2026 году, 7,1% — в 2027 году и 5,6% — в 2028 году.

Уровень безработицы в документе составляет 12,9% в 2026 году, 13,3% — в 2027-м и 12,8% — в 2028 году.

Напомним, правительство прогнозирует на 2026 год курс 44,7 гривны за доллар.

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