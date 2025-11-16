Пенсійний фонд нагадав умови призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною

Заява про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною та необхідні документи подаються особою до територіального управління Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії.

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало, що пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

Порядок призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною, розміри, в яких призначаються такі пенсії, а також коло осіб, які мають право на їх призначення, визначено Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі — Закон).

Отже, такі пенсії встановлюються громадянам України:

1. Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності України, особам, відзначеним почесним званням України “народний” після проголошення незалежності України;

2. ветеранам війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

3. видатним спортсменам – переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4. космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5. особам, відзначеним почесним званням України “заслужений”, державною премією України, нагородженим одним із орденів України;

6. матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку;

7. особам, яких відповідно до Закону України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” визнано борцями за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” реабілітовано, із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу”.

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ

Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права.

Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і до неї додаються всі необхідні документи, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

Заява про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною та необхідні документи подаються особою до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії.

До заяви про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги перед Україною, додаються:

документи, що підтверджують особливі заслуги;

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною в разі втрати годувальника членам сім’ї померлої особи, яка мала особливі заслуги перед Україною, до заяви додаються:

- документи, що підтверджують особливі заслуги померлого годувальника;

- свідоцтво про народження або документ, що посвідчує особу, якій призначається пенсія;

- документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

- свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, закладів освіти за кордоном про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», навчаються за денною формою навчання;

- довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

- документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

- документи про стаж особи, якій призначається пенсія, (для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Пенсії за особливі заслуги встановлюються громадянам, зазначеним у статті 1 Закону, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірах, визначених у статті 5 Закону.

