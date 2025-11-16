Пенсионный фонд напомнил условия назначения пенсии за особые заслуги перед Украиной

Заявление об установлении пенсии за особые заслуги перед Украиной и необходимые документы подаются лицом в территориальное управление Пенсионного фонда по месту получения пенсии.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, что пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения.

Порядок назначения пенсий за особые заслуги перед Украиной, размеры, в которых такие пенсии назначаются, а также круг лиц, имеющих право на их назначение, определен Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (далее — Закон).

Следовательно, такие пенсии устанавливаются гражданам Украины:

1. Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости Украины, лицам, которым после провозглашения независимости Украины присвоено почетное звание Украины «народный»;

2. ветеранам войны, которые после провозглашения независимости Украины награждены орденом за личную храбрость (личный вклад), проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

3. выдающимся спортсменам — победителям Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионам и рекордсменам мира и Европы;

4. космонавтам, совершившим полет в космос, членам летно-испытательных экипажей самолетов;

5. лицам, которым присвоено почетное звание Украины «заслуженный», удостоенным государственной премии Украины, награжденным одним из орденов Украины;

6. матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста, осуществляемое отцом, дает отцу право на пенсию за особые заслуги. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке;

7. лицам, которых согласно Закону Украины «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признано борцами за независимость Украины в XX веке, и согласно Закону Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов» реабилитировано из числа тех, кто по политическим или религиозным мотивам был подвергнут репрессиям в форме лишения свободы (заключения) или принудительного необоснованного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ

Пенсия за особые заслуги устанавливается с дня обращения за ее назначением или с дня возникновения права на нее, если обращение состоялось не позднее 12 месяцев со дня возникновения права.

Днем обращения за установлением пенсии за особые заслуги считается день приема заявления со всеми необходимыми документами. Если заявление направляется по почте и к нему приложены все требуемые документы, днем обращения считается дата на почтовом штемпеле места отправления заявления.

Если к заявлению приложены не все документы, территориальный орган Пенсионного фонда уведомляет заявителя о необходимости предоставить дополнительные документы. Если эти документы будут поданы не позднее трех месяцев со дня уведомления, днем обращения считается день приема или отправления заявления.

Заявление и необходимые документы подаются в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии.

К заявлению добавляются:

документы, подтверждающие особые заслуги лица.

Для установления пенсии за особые заслуги в случае потери кормильца членам семьи умершего лица, имевшего особые заслуги перед Украиной, к заявлению добавляются:

документы, подтверждающие особые заслуги умершего кормильца;

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность лица, которому назначается пенсия;

документы, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;

свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим либо объявлении умершим, либо информация из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

справки учебных заведений о дневной форме обучения для лиц, указанных во втором абзаце пункта 2 части второй статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

справка о том, что муж (жена), а при их отсутствии — один из родителей, дедушка, бабушка, брат или сестра умершего кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения ими 8 лет;

документ о нахождении членов семьи (кроме детей) на содержании умершего кормильца;

документы о стаже лица, которому назначается пенсия (для определения пенсионного возраста лиц, указанных в пункте 1 части второй статьи 36 указанного Закона).

Пенсии за особые заслуги устанавливаются лицам, указанным в статье 1 Закона, которые имеют право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца и за выслугу лет согласно закону.

Пенсия за особые заслуги устанавливается как надбавка к размеру пенсии, на которую лицо имеет право согласно закону, в размерах, определенных статьей 5 Закона.

