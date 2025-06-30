Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

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Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18–24».

Відповідний законопроект, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на думку Міноборони, усунуть цю невизначеність.

«Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію», додали в уряді.

Нагадаємо, у лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Разом з тим, це лише законопроект. Для того, аби зміни набули чинності, за них повинна проголосувати Верховна Рада.

Автор: Наталя Мамченко

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