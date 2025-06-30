Закриття кримінального провадження без перевірки особи, на яку вказує потерпілий, є істотним порушенням КПК — Верховний Суд

ККС ВС постановив, що без перевірки конкретної особи, названої потерпілим, закриття провадження є передчасним і незаконним.

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Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду наголосив, що закриття кримінального провадження у зв’язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у випадку, коли потерпілий вказує на конкретну особу як на таку, що вчинила кримінальне правопорушення щодо нього, є істотним порушенням вимог КПК України.

Обставини справи:

У цьому кримінальному провадженні у зв’язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 140 КК України, та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності суди попередніх інстанцій закрили це провадження. У касаційній скарзі потерпіла стверджувала, що апеляційний суд безпідставно не взяв до уваги її доводів про відсутність у матеріалах справи підтвердження здійснення слідчих дій, які були б спрямовані на розкриття кримінального правопорушення, та її заперечення щодо висновку про невстановлення винуватої особи.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, Верховний Суд зазначив, що в провадженні, де потерпілий вказує на конкретну особу як на таку, що вчинила кримінальне правопорушення щодо нього, орган досудового розслідування за результатами всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження має вирішити питання про наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, а за її встановлення – про наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення в діянні конкретної особи, про достатність доказів для доведення винуватості конкретної особи в суді, про наявність або відсутність підстав до звільнення від кримінальної відповідальності конкретної особи.

У свою чергу суд під час вирішення питання про закриття кримінального провадження має враховувати, чи дотримано органом досудового розслідування вимоги кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, що є необхідною умовою належного вирішення завдань кримінального провадження.

Натомість апеляційний суд не надав належної оцінки доводам потерпілої про вчинення кримінального правопорушення конкретною особою, про недотримання органом досудового розслідування вимог кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, про те, що органом досудового розслідування не вжито належних заходів для встановлення винуватої особи, а також не звернув уваги на посилання потерпілої на протокол допиту, у якому остання вказала на лікаря, який оглядав її при зверненні, і свідків, які можуть підтвердити обставини неналежного виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків під час обстеження потерпілої та невиконання нормативів надання медичної допомоги під час пологів.

Постанова ККС ВС від 5 червня 2025 року у справі № 552/6926/23 (провадження № 51-1333км25) – за посиланням.

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