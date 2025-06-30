Закрытие уголовного производства без проверки лица, на которое указывает потерпевший, является существенным нарушением УПК — Верховный Суд

КУС ВС постановил, что без проверки конкретного лица, названного потерпевшим, закрытие производства является преждевременным и незаконным.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подчеркнул, что закрытие уголовного производства в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение, в случае, когда потерпевший указывает на конкретное лицо как на совершившее преступление в отношении него, является существенным нарушением требований Уголовного процессуального кодекса Украины.

Обстоятельства дела:

В данном уголовном производстве в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 140 УК Украины, и истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности суды предыдущих инстанций закрыли дело. В кассационной жалобе потерпевшая утверждала, что апелляционный суд необоснованно не принял во внимание её доводы об отсутствии в материалах дела подтверждения проведения следственных действий, направленных на раскрытие преступления, а также её возражения относительно вывода о неустановлении виновного лица.

Отменяя решения судов предыдущих инстанций и назначая новое рассмотрение в суде первой инстанции, Верховный Суд указал, что в производстве, где потерпевший указывает на конкретное лицо как на совершившее уголовное правонарушение в отношении него, орган досудебного расследования по результатам всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств уголовного производства должен решить вопрос о наличии или отсутствии события уголовного правонарушения, а в случае его установления — о наличии или отсутствии признаков уголовного правонарушения в действиях конкретного лица, о достаточности доказательств для доказывания вины этого лица в суде, о наличии или отсутствии оснований для освобождения его от уголовной ответственности.

В свою очередь, суд, решая вопрос о закрытии уголовного производства, должен учитывать, соблюдал ли орган досудебного расследования требования уголовно-процессуального закона относительно всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств уголовного дела, что является необходимым условием надлежащего выполнения задач уголовного производства.

Однако апелляционный суд не дал должной оценки доводам потерпевшей о совершении уголовного правонарушения конкретным лицом, о несоблюдении органом досудебного расследования требований закона, об отсутствии надлежащих действий по установлению виновного лица, а также проигнорировал ссылку потерпевшей на протокол допроса, в котором она указала на врача, осматривавшего её при обращении, и свидетелей, которые могут подтвердить ненадлежащее исполнение медработниками своих профессиональных обязанностей при обследовании и несоблюдение нормативов оказания медицинской помощи во время родов.

Постановление ККС ВС от 5 июня 2025 года по делу № 552/6926/23 (производство № 51-1333км25) — по ссылке.

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