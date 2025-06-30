В Британии разразился скандал из-за клипа на песню Jatt Mehkma, в котором дети стреляют из оружия

В клипе дети с имитационным оружием открывают огонь в стилизованной гангстерской сцене – правительство рассматривает запрет на въезд для его авторов.

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Британское правительство получило официальную жалобу на музыкальное видео Jatt Mehkma, вызвавшее резонанс из-за сцен с детьми, держащими в руках имитационное огнестрельное оружие. Об этом сообщает издание Deadline.

Ролик был снят в центре Бирмингема и в замке Истнор в графстве Херефордшир.

В финале клипа четверо мальчиков присоединяются к главной героине, роль которой исполнила пакистанская актриса Мевиш Хаят (звезда сериала Ms. Marvel), и открывают огонь из фальшивых автоматов и ружей. По сюжету это стилизованная гангстерская история. Автором видео является известный индийский рэпер Yo Yo Honey Singh.

Депутат от Западного Мидленда Мануэла Пертегелла обратилась в Министерство внутренних дел Великобритании с жалобой на клип, который уже собрал почти 40 миллионов просмотров на YouTube и ранее звучал в эфире BBC Asian Network.

Возможен запрет на въезд

По данным источников Deadline, британские чиновники рассматривают возможность введения так называемых exclusion orders — запретов на въезд — в отношении Мевиш Хаят и Yo Yo Honey Singh. Формальным основанием может стать положение о том, что их присутствие «не отвечает интересам общественного блага». Официально правительство такие решения не комментирует, но лица, которых они касаются, получают письменное уведомление.

Представители обеих звёзд отказались от комментариев. Также не ответили на запросы режиссёр клипа Михир Гулати и компания Blue Bling Production House, занимавшаяся организацией съёмок в Великобритании.

Возмущение со стороны религиозных лидеров и правозащитников

Беспокойство выразил директор Ассоциации британских мусульман шейх Пол Салахуддин Армстронг, который призвал органы защиты детей и регуляторные службы провести расследование. По его словам, видеть британских детей с оружием в стилизованной гангстерской сцене — это «моральный и, возможно, юридический провал».

«Это не искусство. Это безответственное прославление насилия под видом культурного продукта. Такие вещи подрывают наши совместные усилия, направленные на то, чтобы отвлечь молодёжь от уличной культуры и дать ей шанс на достойную жизнь», — заявил Армстронг.

Клип больше не транслируется на BBC

В ответ на скандал BBC Asian Network исключила трек из ротации. В заявлении BBC говорится, что каждая композиция для плейлиста оценивается индивидуально, с учётом музыкального качества и соответствия целевой аудитории.

На данный момент музыкальное видео Jatt Mehkma остаётся доступным на YouTube. Официальное расследование пока не начато, однако ситуация находится под контролем МВД Великобритании.

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