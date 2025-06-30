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В Дії появилась услуга по замене техпаспорта онлайн

16:20, 30 июня 2025
В МВД опубликовали алгоритм действий, как воспользоваться услугой по замене техпаспорта.
В Дії появилась услуга по замене техпаспорта онлайн
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В приложение «Дія» добавили новую услугу — замена технического паспорта онлайн. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Услуга будет полезна в случае утери или повреждения документа, смены номерных знаков или персональных данных», — подчеркнули в ведомстве.

Как воспользоваться услугой?

  • Выберите соответствующий сервис и укажите причину замены техпаспорта, при необходимости выберите новые номерные знаки
  • Выберите тип техпаспорта и способ доставки
  • Подтвердите или обновите контактные данные, подпишите и оплатите заявку в течение 24 часов

Указывается, что услуга доступна, если лицу более 18 лет, у него есть налоговый номер и биометрический документ в «Дії», а также если лицо является владельцем авто, и техпаспорт уже отображается в приложении.

«Если вы меняете технические характеристики авто (например, объем двигателя или тип топлива), обращайтесь в сервисный центр МВД», — добавили в ведомстве.

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техпаспорт Дия автомобиль

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