В Дії появилась услуга по замене техпаспорта онлайн

В приложение «Дія» добавили новую услугу — замена технического паспорта онлайн. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«Услуга будет полезна в случае утери или повреждения документа, смены номерных знаков или персональных данных», — подчеркнули в ведомстве.
Как воспользоваться услугой?
Указывается, что услуга доступна, если лицу более 18 лет, у него есть налоговый номер и биометрический документ в «Дії», а также если лицо является владельцем авто, и техпаспорт уже отображается в приложении.
«Если вы меняете технические характеристики авто (например, объем двигателя или тип топлива), обращайтесь в сервисный центр МВД», — добавили в ведомстве.
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