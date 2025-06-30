У Дії з’явилася послуга з заміни техпаспорта онлайн

У МВС оприлюднили алгоритм дій, як скористатись послугою з заміни техпаспорта.

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У Дію додали нову послугу — заміна техпаспорта онлайн. Про це повідомила пресслужба МВС.

«Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних», - підкреслили у відомстві.

Як скористатися послугою?

- Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни техпаспорта, за потреби оберіть нові номерні знаки

- Виберіть тип техпаспорта та спосіб доставки

- Підтвердіть або оновіть контактні дані, підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин

Зазначається, що послуга доступна, якщо особі більше 18 років, має податковий номер і біометричний документ у Дії, а також якщо особа є власником авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку.

«Якщо змінюєте технічні характеристики авто (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), звертайтесь до сервісного центру МВС», - додали у відомстві.

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