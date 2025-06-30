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Європа готується до першої великої спеки 2025 року: температура піднімається до 42°C

22:36, 30 червня 2025
У кількох країнах Європи температура піднімається до 42°C — влада оголошує тривогу.
Європа готується до першої великої спеки 2025 року: температура піднімається до 42°C
Джерело фото: Kostas Kourgias/EPA
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Країни Європи опинилися у стані підвищеної готовності через першу масштабну спеку цього літа — температура в окремих регіонах перевищує 40°C і подекуди сягає 42°C. Влада попереджає про ризики для здоров’я, лісові пожежі та вплив на інфраструктуру на тлі кліматичної кризи, яка продовжує посилюватися. Про це пише The Guardian.

Іспанське метеоагентство Aemet повідомило про спеціальне попередження – очікується до 42°C. Громадян закликають уникати сонця, пити багато води та піклуватися про вразливі групи людей.

Подібна ситуація у Португалії: дві третини території країни оголошено зоною підвищеного ризику через спеку та ймовірність лісових пожеж. У Лісабоні температура сягне 42°C.

У Франції 84 департаменти отримали попередження про спеку. Влада Марселя відкрила громадські басейни безкоштовно для мешканців, щоб полегшити вплив спеки.

Італія запроваджує обмеження на роботу на відкритому повітрі в денні години на Сицилії та в Лігурії.

У Греції в районі південніше Афін спалахнула масштабна пожежа, яка змусила евакуювати мешканців і закрити частину прибережної дороги до Суніона — популярного туристичного місця з храмом Посейдона.

Поточна спека — черговий етап серії температурних рекордів. Цьогорічний березень став найспекотнішим в історії спостережень у Європі, повідомляє Copernicus. Вчені попереджають: зростання частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ — наслідок глобального потепління.

За даними Lancet Public Health, до кінця століття смертність від спеки в Європі може потроїтися. Вже сьогодні спека забирає близько 44 тисяч життів щороку. Якщо температура на планеті зросте на 3°C, це число може зрости до 129 тисяч на рік.

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