Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

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Кошти з ліцензій від грального бізнесу та лотерей, які раніше йшли на програми Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров’я і Мінмолодьспорту, будуть йти Міноборони на закупівлю військової техніки. Це передбачає законопроект 13439 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд 30 червня зареєстрував його у Верховній Раді.

Так, у статті 24 закону про бюджет пропонується установити, що у 2025 році кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей, спрямовуються з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання.

Наразі (відповідно до чинної редакції закону), ці кошти від азартних ігор спрямовуються на:

здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти, зокрема видання, придбання, доставку підручників, посібників і навчально-методичної літератури для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, видання інтерактивних електронних додатків до підручників, апробацію навчальної літератури за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти»;

закупівлю лікарських засобів (у тому числі тих, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу), імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру тощо.

Загалом видатки у законопроекті збільшуються на 449,8 млрд грн. З них 412,4 млрд грн – видатки на оборону, з яких 215,9 млрд грн – на закупівлю зброї і техніки.

Також 3,4 млрд грн буде вартувати нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішення. Ще плюс 2,77 млрд грн підуть Мінцифри для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій.

Крім того, на закупівлю військової техніки будуть передавати третину коштів «військового ПДФО», які раніше йшли Держспецзв’язку.

Слід зазначити, що змінами до бюджету також пропонується передати 160 млн грн на Державне агентство «Плей сіті» – раніше ці кошти були передбачені на нині ліквідовану КРАІЛ.

Автор: Наталя Мамченко

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