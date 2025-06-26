Кабмін підготував зміни до закону про бюджет-2025 – кого вони торкнуться

Законопроект про зміни до держбюджету на 2025 рік стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, повноважень Кабміну «перекидати» кошти на оборону.

Фото: КМУ

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Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради проект змін до закону про державний бюджет на 2025 рік. Крім змін у сумах фінансування різних органів, він стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, розширення повноважень Кабміну «перекидати» кошти на сектор безпеки та оборони.

Так, закон про Державний бюджет на 2025 рік пропонується доповнити новою статтею 53, якою дозволити Кабміну, як виняток, за результатами місячного звіту про виконання загального фонду держбюджету, приймати рішення про здійснення у 2025 році скорочення видатків загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів держбюджету та збільшення видатків загального фонду держбюджету головних розпорядників коштів з сектору безпеки і оборони – з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм.

У статті 5 пропонується дозволити Міністерству фінансів перевищувати граничний обсяг державного боргу на обсяг залучених кредитів (позик) відповідно до угод з ЄС, іноземними державами, іноземними фінансовими установами та міжнародними фінансовими організаціями, повернення яких буде здійснюватися за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет України, в тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ, відповідно до механізму кредитної співпраці.

У статті 7 – підняти прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів прокурорів з 1 серпня 2025 року до 2102 грн (наразі – 1600 грн). Отже, посадовий оклад прокурора окружної прокуратури має зрости з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн.

У статті 24 – установити, що у 2025 році кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей, спрямовуються з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання (як виняток з пункту 5-1 ч. 4 статті 30 Бюджетного кодексу).

Суттєві зміни стосуються статті 39 про держбюджет.

Так, наразі стаття 39 встановлює, що в 2025 році розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) дорівнює 20 розмірам мінімальної зарплати (160 тисяч грн).

Кабмін же пропонує виділити дві категорії. Так, у разі прийняття змін, такий розмір буде дорівнювати:

Для максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць (крім доходу у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу) – починаючи з 1 січня 20 розмірам мінімальної зарплати (тобто, 160 тисяч грн, як зараз)

Для максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, нарахованих військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу:

З 1.01.2025 по 31.07.2025 – 20 розмірам «мінімалки» (тобто, 160 тисяч грн)

А з 1.08.2025 по 31.12.2025 – 15 розмірам «мінімалки» (тобто, 120 тисяч грн)

Отже, у підсумку, для військовослужбовців та поліцейських з доходом понад 120 000 грн ця зміна призведе до збільшення їхнього чистого грошового забезпечення у другій половині 2025 року за рахунок зниження суми сплачуваного ЄСВ. Однак вона також може незначно вплинути на майбутні соціальні виплати, хоча для довгострокових виплат, таких як пенсія, вплив буде відносно невеликим через обмеженість періоду дії цієї зміни.

Також закон про держбюджет пропонується доповнити статтею 50.

Відповідно до неї встановити, що в 2025 році кошти, отримані до спецфонду Держбюджету згідно зі статтею 11 закону про бюджет, як виняток, спрямовуються у таких пропорціях за такими напрямами:

З 1 січня по 31 липня:

45% – Держспецзв’язку на здійснення закупівлі спецтехніки та обладнання

45% – Мінстратегпрому на виконання програм реформ ОПК

10% – головним розпорядникам коштів держбюджету, що належать до сектору оборони і безпеки

з 1 серпня по 31 грудня 2025 року:

45% – Міністерству оборони на здійснення закупівлі спецтехніки та обладнання

45% – Мінстратегпрому на виконання програм реформ ОПК

10% – головним розпорядникам коштів держбюджету, що належать до сектору оборони і безпеки

Також закон пропонується доповнити ст. 52, за якою встановити, що Кабмін може спрямувати Міноборони на закупівлі техніки залишок коштів, утворений станом на 1 січня 2025 року, джерелом формування якого були надходження спецфонду, передбачені абз. 1 п. 60 перехідних положень БК (тобто, частина податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом на відповідній території та належить до доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів), і не використані Мінстратегпромом.

Крім того, у законі про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом пропонується передбачити, що у зв’язку з вчиненням правочинів з гарантованим державою боргом за зовнішнім кредитом АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (залученим від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію в 2012 році) шляхом зміни умов боргових зобов’язань Кабмін має право до 1 жовтня 2025 року приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за гарантійними зобов’язаннями держави щодо відповідних боргових зобов’язань. Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується на строк до вчинення такого правочину та зміни умов відповідного запозичення щодо всіх кредиторів.

У цифрах

Законопроект передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн до кінця року.

На які напрями будуть спрямовані кошти

Міноборони – 310,8 млрд грн;

МВС – 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

Мінстратегпром – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 16,5 млрд грн (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих Урядом в змінах до держбюджету-2025 становить 448,8 млрд грн.

За рахунок яких джерел пропонується забезпечити додаткові видатки

Збільшення дохідної частини, зокрема за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету - 147,5 млрд грн:

ПДФО – 56,0 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 23,8 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ – 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди – 15,0 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів – 8,8 млрд грн;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб – 7,9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій – 4,1 млрд грн;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху – 2,7 млрд грн;

інші надходження – 8,9 млрд гривень.

Економія видатків – 51,3 млрд грн. Збільшення обсягу внутрішніх запозичень – 184,9 млрд грн. Зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу – 65,1 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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