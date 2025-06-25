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Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

15:43, 25 червня 2025
Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах
Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн
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«Заморожений» вже кілька років для розрахунку окладів прокурорів прожитковий мінімум пропонується дещо «розморозити».

Так, з 2021 року він складає 1600 грн і не збільшується.

Кабмін в схваленому 25 червня для внесення до Верховної Ради законопроекті про внесення змін до закону про державний бюджет на 2025 рік пропонує підняти його з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року до 2102 грн. Тобто, на той рівень, який використовується для розрахунку окладів суддів і окладів державних службовців, які регулюються спеціальними законами. 

Разом з тим, судячи з порівняльної таблиці видатків, видатки на прокуратуру у бюджеті збільшувати не будуть.

Нагадаємо, що звичайний прожитковий мінімум для працездатних осіб наразі складає 3028 грн. Прикметно також, що для розрахунку окладів в антикорупційних органах (НАЗК, НАБУ, САП) застосовуються інші правила, і для них прожитковий мінімум не «заморожувався».

Таким чином, якщо оклади у НАБУ, САП чи НАЗК, до прикладу, рахують, виходячи зі звичайного прожиткового мінімуму, який складає 3028 грн, то оклади прокурорів розраховують за незмінним з 2021 року мінімумом в 1600 грн.

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до депутатів з тим, щоб вони виконали свою обіцянку і вирівняли зарплати прокурорам.

Наразі відповідно до закону про прокуратуру посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів. Тобто, 40 тисяч грн (з розрахунку 1600 грн). У разі прийняття змін, запропонованих урядом, оклад прокурора окружної прокуратури має становити 52 550 грн.

При цьому у Спеціалізованій антикорупційний прокуратурі посадовий оклад прокурора складав у 2024 році 109 008 грн (за даними Міністерства фінансів, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів, які рахуються, виходячи зі «звичайної» суми ПМ в 3028 грн. А відповідно до закону про прокуратуру, оклади у САП прив’язані до окладу керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ).

Автор: Наталя Мамченко

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ОГП прокуратура бюджет Кабінет Міністрів України держбюджет

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