Изменениями в госбюджет предлагается повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров с 1600 до 2102 грн

Кабмин предлагает повысить до 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров, что позволит увеличить должностные оклады в окружных прокуратурах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Замороженный» уже несколько лет для расчета окладов прокуроров прожиточный минимум предлагается немного «разморозить».

Так, с 2021 года он составляет 1600 грн и не увеличивается.

Кабмин в одобренном 25 июня для внесения в Верховную Раду законопроекте о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2025 год предлагает поднять его с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года до 2102 грн. То есть, до того уровня, который используется для расчета окладов судей и окладов государственных служащих, регулируемых специальными законами.

Вместе с тем, судя по сравнительной таблице расходов, расходы на прокуратуру в бюджете увеличивать не будут.

Напомним, что обычный прожиточный минимум для трудоспособных лиц сейчас составляет 3028 грн.

Примечательно также, что для расчета окладов в антикоррупционных органах (НАПК, НАБУ, САП) применяются другие правила, и для них прожиточный минимум не «замораживался».

Таким образом, если оклады в НАБУ, САП или НАПК, к примеру, считают, исходя из обычного прожиточного минимума, который составляет 3028 грн, то оклады прокуроров рассчитывают по неизменному с 2021 года минимуму в 1600 грн.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратился к депутатам с тем, чтобы они выполнили свое обещание и выровняли зарплаты прокурорам.

Сейчас в соответствии с законом о прокуратуре должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов. То есть, 40 тысяч грн (из расчета 1600 грн). В случае принятия изменений, предложенных правительством, оклад прокурора окружной прокуратуры должен составить 52 550 грн.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре должностной оклад прокурора составлял в 2024 году 109 008 грн (по данным Министерства финансов, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование, составляет 36 прожиточных минимумов, которые считаются исходя из «обычной» суммы ПМ в 3028 грн. А в соответствии с законом о прокуратуре, оклады в САП привязаны к окладу руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.