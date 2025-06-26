Киевляне выбрали названия для трех скверов на Подоле

В Киеве появятся локации в честь Сковороды, Сагайдачного и героя «Качкара».

Фото: tykyiv

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Жители Киева поддержали наименование трех скверов в Подольском районе столицы по результатам голосования в приложении «Киев Цифровой». Об этом сообщили в КГГА.

Сквер между улицей Сагайдачного и Гостиным двором получит имя гетмана реестрового казачества Петра Сагайдачного (94% голосов «за»). Сквер возле памятника Григорию Сковороде и Гостиного двора назовут в честь украинского философа Григория Сковороды (96% голосов «за»). Сквер на пересечении улиц Константиновская и Спасская увековечит память погибшего военного Евгения Краснова, известного по позывному «Качкар» (79% голосов «за»).

В опросах, проведенных через приложение «Киев Цифровой», приняли участие от 12,7 до 14,8 тысячи пользователей.

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