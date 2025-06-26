Практика судів
  1. В Україні

Кияни обрали назви для трьох скверів на Подолі

11:35, 26 червня 2025
У Києві з’являться локації на честь Сковороди, Сагайдачного та героя «Качкара».
Кияни обрали назви для трьох скверів на Подолі
Фото: tykyiv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителі Києва підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці за результатами голосування у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомили у КМДА.

Сквер між вулицею Сагайдачного та Гостинним двором отримає ім’я гетьмана реєстрового козацтва Петра Сагайдачного (94% голосів «за»). Сквер біля пам’ятника Григорію Сковороді та Гостинного двору назвуть на честь українського філософа Григорія Сковороди (96% голосів «за»). Сквер на перетині вулиць Костянтинівська та Спаська увічнить пам’ять загиблого військового Євгена Краснова, відомого за позивним «Качкар» (79% голосів «за»).

В опитуваннях, проведених через застосунок «Київ Цифровий», взяли участь від 12,7 до 14,8 тисячі користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ Поділ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив нові правила продажу товарів магазинами duty-free – у документах треба буде вказувати реквізити паспорта покупця

Кабмін встановив обов’язок маркувати всі товари етикеткою duty-free, оснастити робочі місця касових зон торговельного залу відеокамерами, а у розрахунковому документі з продажу товару обов’язково треба буде вказувати реквізити паспорта покупця.

Руслан Кравченко підписав наказ про розподіл обов’язків між заступниками Генпрокурора: хто і за що буде відповідати

Генпрокурор Руслан Кравченко розподілив обов’язки між своїми заступниками – за що будуть відповідати тепер Олексій Хоменко, Ігор Мустеца, Марія Вдовиченко, Максим Крим та Андрій Лещенко .

Кабмін підготував зміни до закону про бюджет-2025 – кого вони торкнуться

Законопроект про зміни до держбюджету на 2025 рік стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, повноважень Кабміну «перекидати» кошти на оборону.

«Ти психічно хвора, тебе потрібно лікувати», — суд покарав вчительку, яка цькувала ученицю за нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Після публічного обговорення сексуальної орієнтації під час класної години, дівчина перестала відвідувати школу та почала погано вчитися, хоча була відмінницею.

На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду