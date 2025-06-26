Кияни обрали назви для трьох скверів на Подолі

У Києві з’являться локації на честь Сковороди, Сагайдачного та героя «Качкара».

Фото: tykyiv

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Жителі Києва підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці за результатами голосування у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомили у КМДА.

Сквер між вулицею Сагайдачного та Гостинним двором отримає ім’я гетьмана реєстрового козацтва Петра Сагайдачного (94% голосів «за»). Сквер біля пам’ятника Григорію Сковороді та Гостинного двору назвуть на честь українського філософа Григорія Сковороди (96% голосів «за»). Сквер на перетині вулиць Костянтинівська та Спаська увічнить пам’ять загиблого військового Євгена Краснова, відомого за позивним «Качкар» (79% голосів «за»).

В опитуваннях, проведених через застосунок «Київ Цифровий», взяли участь від 12,7 до 14,8 тисячі користувачів.

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