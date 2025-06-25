Країни НАТО погодили збільшення витрат на оборону до 5% ВВП

Союзники також підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні.

Фото: unn.ua

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Лідери країн НАТО на саміті альянсу зобов’язалися інвестувати 5% ВВП на оборонні витрати до 2035 року. Про це йдеться у підсумковій декларації.

Тепер країни витрачатимуть 3,5% ВВП на основні потреби оборони — війська та озброєння, і 1,5% на ширші заходи, пов'язані з обороною —кібербезпека, захист трубопроводів і адаптація доріг і мостів для руху важких військових транспортних засобів.

Згідно з нею, Росію визнають «довгостроковою загрозою» для усього Альянсу. Україні ж країни-член зобов’язуються допомагати, адже «її безпека — це безпека Альянсу».

«Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою враховуватимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників», – сказано у тексті документу.

Підсумкову заяву саміту підтримали всі країни-члени Альянсу.

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