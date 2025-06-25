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Пенсії без обмежень – уряд дозволив ВПО обирати будь-який банк

16:37, 25 червня 2025
Уряд спростив виплати пенсій для ВПО та українців за кордоном.
Пенсії без обмежень – уряд дозволив ВПО обирати будь-який банк
Фото: nsn.net
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Кабінет Міністрів України спростив процедуру отримання пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), людей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та тих, хто перебуває за кордоном. Про це повідомили в уряді.

Що змінилося?
Раніше пенсіонери з числа ВПО могли отримувати виплати виключно через Ощадбанк. Тепер вони можуть обрати будь-який уповноважений банк України, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО. Це стосується осіб, які виїхали з ТОТ, проживають на цих територіях або тимчасово перебувають за кордоном.

Як отримати пенсію?
Пенсію можна оформити через:

  • будь-який уповноважений банк;
  • Укрпошту (у відділенні або з доставкою додому).

Для зміни банку достатньо звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або звернутися до іншого банку.

Що таке фізична ідентифікація?
Це перевірка, яка підтверджує, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена. В Україні ця практика діє з 2004 року і відповідає міжнародним стандартам. Зазвичай ідентифікація проходить автоматично під час відвідування ПФУ, отримання банківської картки чи доставки пенсії листоношею.

Хто має проходити ідентифікацію щороку?
Обов’язкова щорічна ідентифікація потрібна для:

  • осіб, які проживають на ТОТ;
  • тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.

Вимоги:

  • пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня щороку;
  • використовувати пенсійну картку хоча б раз на пів року;
  • для тих, хто виїхав із ТОТ, — повідомити ПФУ про відсутність пенсійних виплат від РФ у заяві на призначення, поновлення чи продовження пенсії.

Як пройти ідентифікацію?

  1. Онлайн: авторизуватися на порталі ПФУ через Дія.Підпис.
  2. Відеоідентифікація: подати заявку до ПФУ.
  3. Особисто: звернутися до банку чи сервісного центру ПФУ з паспортом.
  4. За кордоном: отримати підтвердження про перебування в живих через дипломатичну установу та надіслати його з завіреною копією паспорта до ПФУ.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію?
Виплата пенсії призупиняється. Її можна поновити:

  • протягом року після припинення — без додаткової заяви;
  • після року — подавши заяву до ПФУ.

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Кабінет Міністрів України ВПО пенсія банк кордон

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