Пенсії без обмежень – уряд дозволив ВПО обирати будь-який банк

Кабінет Міністрів України спростив процедуру отримання пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), людей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та тих, хто перебуває за кордоном. Про це повідомили в уряді.
Що змінилося?
Раніше пенсіонери з числа ВПО могли отримувати виплати виключно через Ощадбанк. Тепер вони можуть обрати будь-який уповноважений банк України, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО. Це стосується осіб, які виїхали з ТОТ, проживають на цих територіях або тимчасово перебувають за кордоном.
Як отримати пенсію?
Пенсію можна оформити через:
Для зміни банку достатньо звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або звернутися до іншого банку.
Що таке фізична ідентифікація?
Це перевірка, яка підтверджує, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена. В Україні ця практика діє з 2004 року і відповідає міжнародним стандартам. Зазвичай ідентифікація проходить автоматично під час відвідування ПФУ, отримання банківської картки чи доставки пенсії листоношею.
Хто має проходити ідентифікацію щороку?
Обов’язкова щорічна ідентифікація потрібна для:
Вимоги:
Як пройти ідентифікацію?
Що буде, якщо не пройти ідентифікацію?
Виплата пенсії призупиняється. Її можна поновити:
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