Пенсии без ограничений – правительство разрешило ВПЛ выбирать любой банк

Правительство упростило выплаты пенсий для ВПЛ и украинцев за рубежом.

Фото: nsn.net

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Кабинет Министров Украины упростил процедуру получения пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), людей на временно оккупированных территориях (ВОТ) и тех, кто находится за рубежом. Об этом сообщили в правительстве.

Что изменилось?

Ранее пенсионеры из числа ВПЛ могли получать выплаты исключительно через Ощадбанк. Теперь они могут выбрать любой уполномоченный банк Украины, независимо от даты перемещения или наличия справки ВПЛ. Это касается лиц, выехавших с ВОТ, проживающих на этих территориях или временно находящихся за рубежом.

Как получить пенсию?

Пенсию можно оформить через:

- любой уполномоченный банк;

- Укрпочту (в отделении или с доставкой на дом).

Для смены банка достаточно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, подать заявление онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или обратиться в другой банк.

Что такое физическая идентификация?

Это проверка, которая подтверждает, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена. В Украине эта практика действует с 2004 года и соответствует международным стандартам. Обычно идентификация проходит автоматически во время посещения ПФУ, получения банковской карты или доставки пенсии почтальоном.

Кто должен проходить идентификацию ежегодно?

Обязательная ежегодная идентификация нужна для:

- лиц, проживающих на ВОТ;

- тех, кто временно находится за границей.

Требования:

- пройти физическую идентификацию до 31 декабря каждого года;

- использовать пенсионную карточку хотя бы раз в полгода;

- для тех, кто выехал из ВОТ, - сообщить ПФУ об отсутствии пенсионных выплат от РФ в заявлении на назначение, возобновление или продление пенсии.

Как пройти идентификацию?

Онлайн: авторизоваться на портале ПФУ через Дія.Підпис. Видеоидентификация: подать заявку в ПФУ. Лично: обратиться в банк или сервисный центр ПФУ с паспортом. За рубежом: получить подтверждение о пребывании в живых через дипломатическое учреждение и отправить его с заверенной копией паспорта в ПФУ.

Что будет, если не пройти идентификацию?

Выплата пенсии приостанавливается. Ее можно возобновить:

- в течение года после приостановки - без дополнительного заявления;

- после года - подав заявление в ПФУ.

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