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Шанс на семью – правительство разрешило брать под опеку детей, эвакуированных за границу

19:01, 25 июня 2025
Правительство упростило устройство эвакуированных детей под опеку для их реинтеграции.
Шанс на семью – правительство разрешило брать под опеку детей, эвакуированных за границу
Фото: ukrinform
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Кабинет Министров Украины утвердил изменения, предложенные Министерством социальной политики, направленные на защиту прав детей. Согласно нововведениям, дети, эвакуированные за границу из-за войны из учреждений круглосуточного пребывания, могут быть переданы под опеку или попечительство граждан Украины, проживающих в Украине. Об этом сообщили в правительстве.

Нормативно-правовая база устанавливает, что после возвращения ребенка в Украину приоритетом является его устройство в семью. Ранее такие дети могли быть направлены в приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи усыновителей или воссоединены с биологическими семьями при благоприятных условиях. Отныне в этот перечень добавили возможность передачи детей под опеку или попечительство.

Решение о передаче ребенка принимает служба по делам детей по месту жительства или пребывания кандидата в опекуны или попечители. Если кандидат является родственником ребенка и находится за границей, передача возможна по решению органа опеки по последнему месту жительства кандидата в Украине до его выезда.

Родственники, претендующие на опеку или попечительство, освобождены от обязательного прохождения курсов по воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В Минсоцполитики отмечают, что устройство эвакуированных детей в семьи способствует их интеграции в украинское общество, обеспечивает заботу и возможность реализации потенциала. Для некоторых детей это также шанс воссоединиться с братьями или сестрами, которые ранее были устроены в семейные формы воспитания.

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