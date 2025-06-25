В Украине с апреля стремительно возросло количество штрафов от ТЦК – какие регионы в лидерах

В 2025 году в Украине открыли 28 212 производств за нарушение правил военного учета.

Источник фото: фото: Новини України – НСН

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В течение 2025 года территориальные центры комплектования открыли 28 212 дел за несоблюдение требований воинского учёта. Только в апреле количество штрафов увеличилось на 11,2 тысячи. Об этом сообщает "Опендатабот".

В среднем ежемесячно регистрировалось около 4,7 тысячи новых производств. Самый высокий показатель зафиксировали в апреле — тогда было вынесено 5 682 штрафа. В то же время в этом году удалось закрыть лишь каждое пятое производство.

Отмечается, что новый рекорд установил Черниговский районный ТЦК, открыв сразу 8 дел против одного мужчины — 5 в апреле и ещё 3 — в начале июня.

Почти все производства касаются мужчин: на женщин на данный момент открыто лишь 46 дел, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще всего ТЦК открывают дела против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — в 82% случаев.

Согласно данным "Опендатабот", больше всего производств, открытых ТЦК, зафиксировано в Киеве — 3 835 с начала года. Далее в списке идут Днепропетровская область с 2 984 делами, Сумская — 2 464, Одесская — 2 438 и Харьковская — 2 151.

Всего девять регионов уже имеют более тысячи дел. В самом Киеве самым активным оказался Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.

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