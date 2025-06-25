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В Україні з квітня стрімко зросла кількість штрафів від ТЦК — які регіони у лідерах

15:23, 25 червня 2025
У 2025 році в Україні відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку.
В Україні з квітня стрімко зросла кількість штрафів від ТЦК — які регіони у лідерах
Джерело фото: Новини України – НСН
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Протягом 2025 року територіальні центри комплектування відкрили 28 212 справ за недотримання вимог військового обліку. Лише у квітні кількість штрафів зросла на 11,2 тисячі.  Про це повідомляє "Опендатабот".

У середньому щомісяця реєструвалося близько 4,7 тисячі нових проваджень. Найбільший показник зафіксували у квітні — тоді винесли 5 682 штрафи. Водночас цьогоріч вдалося закрити лише кожне п’яте провадження.

Зазначається, що новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

Майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82%.

Згідно з даними "Опендатабот", найбільше проваджень, відкритих ТЦК, зафіксовано у Києві — 3 835 від початку року. Далі у списку йдуть Дніпропетровська область із 2 984 справами, Сумська — 2 464, Одеська — 2 438 та Харківська — 2 151.

Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

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штраф ТЦК мобілізація військовий облік військова служба

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