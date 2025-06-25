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Мінцифри отримає додатково 6,3 млрд грн – зміни до закону про бюджет на 2025 рік

15:08, 25 червня 2025
Кабмін у змінах до держбюджету пропонує збільшити на 6,3 млрд грн видатки для Мінцифри, а також надати право уряду скорочувати видатки загального фонду за бюджетними програмами головних розпорядників коштів для збільшення видатків на оборону.
Мінцифри отримає додатково 6,3 млрд грн – зміни до закону про бюджет на 2025 рік
Фото: thedigital.gov.ua
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Уряд погодив зміни до Державного бюджету України на 2025 рік. «Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд грн», зазначив Денис Шмигаль.

311 млрд грн передбачено на Міноборони і більше 100 млрд грн на Мінстратегпром, Нацгвардію, Прикордонну службу, СБУ та ГУР.

Серед іншого, на 6,3 млрд грн пропонується збільшити видатки Мінцифри.

«6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій», підкреслив Шмигаль.

Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147,5 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду на 137,48 млрд грн та спеціальний фонд на 10,3 млрд грн, та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд грн.

Прикметно, що змінами до закону про держбюджет на 2025 рік пропонується надати Кабміну право скорочувати видатки загального фонду і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів та збільшувати видатки загального фонду державного бюджету головних розпорядників коштів, які належать до сектору безпеки і оборони з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм.

Автор: Наталя Мамченко

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закон бюджет Міністерство цифрової трансформації

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Мінцифри отримає додатково 6,3 млрд грн – зміни до закону про бюджет на 2025 рік

Кабмін у змінах до держбюджету пропонує збільшити на 6,3 млрд грн видатки для Мінцифри, а також надати право уряду скорочувати видатки загального фонду за бюджетними програмами головних розпорядників коштів для збільшення видатків на оборону.

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