Минцифры получит дополнительно 6,3 млрд грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год

Кабмин в изменениях в госбюджет предлагает увеличить на 6,3 млрд грн расходы для Минцифры, а также предоставить правительству право сокращать расходы общего фонда по бюджетным программам главных распорядителей средств для увеличения расходов на оборону.

Фото: thedigital.gov.ua

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Правительство согласовало изменения в Государственный бюджет Украины на 2025 год. «Всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд грн», – отметил Денис Шмыгаль.

311 млрд грн предусмотрено на Минобороны и более 100 млрд грн на Минстратегпром, Нацгвардию, Пограничную службу, СБУ и ГУР.

Среди прочего, на 6,3 млрд грн предлагается увеличить расходы Минцифры.

«6,3 млрд грн планируем направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций», – подчеркнул Шмыгаль.

Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147,5 млрд грн, в том числе доходы общего фонда на 137,48 млрд грн и специальный фонд на 10,3 млрд грн, а также финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд грн.

Примечательно, что изменениями в закон о госбюджете на 2025 год предлагается предоставить Кабмину право сокращать расходы общего фонда и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств, а также увеличивать расходы общего фонда государственного бюджета главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ.

Автор: Наталя Мамченко

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