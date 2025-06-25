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Штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью могут вырасти до 5100 гривен — законопроект

16:31, 25 июня 2025
В Украине ужесточят штрафы за незаконную парковку на местах для лиц с инвалидностью.
Штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью могут вырасти до 5100 гривен — законопроект
Фото: Getty Images
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В среду, 25 июня, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает существенное усиление ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

Соответствующие изменения предлагаются Кабинетом Министров Украины в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

«Это важный шаг, ведь парковочные места для людей с инвалидностью, среди которых много ветеранов и ветеранок войны, часто занимают водители, которым они не предназначены. Это создает серьезные трудности для тех, кто действительно в них нуждается. Поэтому такие нарушения — не просто мелочь, а неуважение к тем, кто отдал свое здоровье на войне или живет с постоянными трудностями в передвижении», — заявили в Правительстве.

Что предусматривает законопроект:

Увеличение штрафов: за незаконную остановку или стоянку на местах для людей с инвалидностью нарушителям грозит штраф в размере 300 (сейчас — от 60 до 100) необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 5100 грн.

Новые требования к водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит людей с инвалидностью: обязательное использование распознавательного знака «Водитель с инвалидностью» и информации о наличии инвалидности в форме QR-кода.

Ответственность: парковка транспортного средства без установленного в соответствии с требованиями законодательства распознавательного знака «Водитель с инвалидностью» вместе с QR-кодом, подтверждающим наличие инвалидности.

По официальным данным, в Украине ежегодно увеличивается количество нарушений правил остановки, стоянки и парковки на местах для людей с инвалидностью: в 2023 году было зафиксировано 5756 случаев, а в 2024 — уже 7259.

«Поэтому принятие правительственного законопроекта поможет сократить количество правонарушений и создать комфортные условия для людей с инвалидностью, среди которых много ветеранов и ветеранок войны. Далее проект закона будет передан в Верховную Раду Украины для рассмотрения и принятия», — добавили в Правительстве.

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Кабинет Министров Украины штраф / штрафы парковка

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