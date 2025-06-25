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Кабмин уволил Дмитрия Грищака с должности заместителя главы Минстратегпром — какие еще кадровые решения приняло правительство

14:59, 25 июня 2025
Тарас Лозинский назначен первым заместителем главы Госагентства развития туризма.
Кабмин уволил Дмитрия Грищака с должности заместителя главы Минстратегпром — какие еще кадровые решения приняло правительство
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Кабинет Министров произвел ряд кадровых изменений, о которых сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Назначено:

– Тараса Лозинского первым заместителем главы Государственного агентства развития туризма Украины;

– Владимира Фещенко первым заместителем главы  Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Уволен Дмитрий Грищак с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Также согласовано назначение:

- Людмилы Бухариной заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации;

- Александра Толоконникова заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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Кабинет Министров Украины

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