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Кабмін звільнив Дмитра Грищака з посади заступника глави Мінстратегпром — які ще кадрові рішення ухвалив уряд

14:59, 25 червня 2025
Тараса Лозинського призначено першим заступником голови Держагентства розвитку туризму.
Кабмін звільнив Дмитра Грищака з посади заступника глави Мінстратегпром — які ще кадрові рішення ухвалив уряд
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Кабінет Міністрів провів низку кадрових змін, про які повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Призначено:

- Тараса Лозинського першим заступником голови Державного агентства розвитку туризму України;

- Володимира Фещенка першим заступником голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Звільнено Дмитра Грищака з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також погоджено призначення:

- Людмили Бухаріної заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації;

- Олександра Толоконнікова заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Кабінет Міністрів України

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